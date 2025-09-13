Pierwszy przypadek na świecie. Albania powołuje ministra AI

Albania jako pierwszy kraj na świecie powołała wirtualnego ministra, Diellę, która zajmie się zamówieniami publicznymi, powiedział w czwartek 11 września premier Edi Rama.

Albania zaskoczyła świat, wprowadzając pierwszego wirtualnego ministra. Diella, stworzona dzięki sztucznej inteligencji, będzie odpowiedzialna za zamówienia publiczne. Premier Edi Rama ogłosił tę innowację podczas zgromadzenia Partii Socjalistycznej w Tiranie.

Latem Rama rozważał możliwość, że kraj będzie mógł mieć cyfrowego ministra, a nawet premiera opartego na sztucznej inteligencji, ale niewielu sądziło, że ten dzień nadejdzie tak szybko.

Nowa era w administracji

Diella, której imię oznacza "słońce" w języku albańskim, to nie tylko symbol technologicznego postępu, ale także narzędzie do walki z korupcją. Rama podkreślił, że decyzje dotyczące przetargów będą teraz podejmowane poza ministerstwami, co ma zapewnić "pełną przejrzystość" i "uczciwość". Diella będzie oceniać przetargi i będzie miała prawo „zatrudniać u siebie talenty z całego świata”, jednocześnie przełamując „strach przed uprzedzeniami i sztywność administracji”.

Diella już teraz wspiera platformę e-Albania, umożliwiając obywatelom dostęp do usług rządowych online. Jej awatar przedstawia młodą kobietę w tradycyjnym albańskim stroju, co ma na celu zbliżenie technologii do kultury kraju.

Walka z korupcją

Albania od lat zmaga się z problemem korupcji, szczególnie w administracji publicznej. Wprowadzenie Dielli ma być krokiem w stronę całkowitej transparentności w procesach przetargowych, co jest kluczowe dla aspiracji Albanii do przystąpienia do Unii Europejskiej.

Rama planuje również wprowadzenie zakazu używania gotówki do końca dekady, co ma być kolejnym krokiem w kierunku cyfryzacji kraju. Jednak realizacja tego planu może być wyzwaniem w społeczeństwie nieufnym wobec banków.

Albania od dawna zmaga się z korupcją, szczególnie w administracji publicznej i w obszarze zamówień publicznych. Kwestia ta była wielokrotnie podkreślana przez Unię Europejską w jej corocznych raportach na temat praworządności.