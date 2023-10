Rok po terminie, ze względu na problemy z zarządzaniem projektem, ale w końcu miejmy nadzieję bez problemów, 12 października 2023 roku rakieta SpaceX Falcon Heavy wyniesie w kosmiczną podróż sondę Psyche. Jej cel nazywa się podobnie, to asteroida 16 Psyche.

Pas główny planetoid znajdujący się pomiędzy Marsem i Jowiszem jest uznawany za miejsce, gdzie mogła powstać jeszcze jedna duża planeta, ale tak się złożyło, że mamy zamiast jednego obiektu wiele mniejszych. Największe z nich przypominają miniaturowe planety, to między innymi Ceres i Westa. Jednak większość z nich to znacznie mniejsze obiekty, które równomiernie zasiedlają wspomniany region, w przeciwieństwie do asteroid trojańskich, które obiegają Słońce po orbitach zbliżonych do orbity Jowisza.



Planetoidy (białe kropki) i ich orbity w Układzie Słonecznym.

16 Psyche - perełka wśród tysięcy planetoid

Wśród planetoid pasa głównego, które składają się z w większości ze związków węgla lub krzemu, można znaleźć także pewną bardzo ciekawą grupę obiektów, które mogą być jądrami nieuformowanych planet. Takim jądrem o średnicy około 226 kilometrów, złożonym w większości z roztopionego i potem zestalonego żelaza, może być asteroida 16 Psyche, która stała się obiektem zainteresowania NASA.

Ta na bazie obserwacji wykonanych z Ziemi (w tym obserwatorium podczerwieni SOFIA, które latało na pokładzie zmodyfikowanego Boeinga 747) i jej okolic doszła do wniosku, że jest to wysoce prawdopodobna hipoteza. Są tez nawet sugestie, że w składzie 16 Psyche bardzo dużą rolę mogą odgrywać inne składniki metaliczne, w tym złoto, które wciąż jest nie tylko synonimem, ale i zasobem zapewniającym bogactwo w ziemskiej ekonomii. To wszystko trzeba jednak zweryfikować, a niestety Psyche choć jest na wyciągniecie ręki w skali kosmicznej, to dla ludzkości wciąż daleko.



Tak wyobrażamy sobie wygląd 16 Psyche. Niestety z Ziemi nie jesteśmy w stanie, nawet radarowo, wykonać zdjęc, które pokazywałyby dobrze jej wygląd.

16 Psyche obiega Słońce po orbicie z okresem nieco ponad 5 lat. Jej orbita jest nachylona do płaszczyzny orbity Ziemi o 3,1 stopnia. Średnia odległość asteroidy od Słońca to niespełna 3 odległości Ziemia-Słońce, a dokładnie 2,92 AU (jednostki astronomicznej). Minimalna odległość od Słońca to 2,5 AU, a maksymalna 3,3 AU.

By dotrzeć do 16 Psyche, sonda NASA będzie musiała pokonać aż 3,5 miliarda kilometrów. Pamiętajcie, że nie będzie to lot prosto na asteroidę, stąd tak duży dystans do pokonania.

Asteroida 16 Psyche to w pewnym sensie kosmiczne Eldorado

Bo nawet jeśli okaże się, że złota jest tam jak na lekarstwo, to dużo istotniejsze jest stwierdzenie, czy jest to odsłonięte jądro planetarne, czy jednak jest to obiekt złożony z materii, która nie była wcześniej roztopiona.

Dla naukowców 16 Psyche to przedmiot badań, które pomogą zrozumieć lepiej proces formowania się planet, zobaczyć ich wnętrze, nawet jeśli nie w warunkach jakie występują np. wewnątrz Ziemi, gdzie panuje wysokie ciśnienie i temperatura. To też pierwszy raz, gdy pojazd z Ziemi będzie badał asteroidę, która nie jest skalista czy lodowa lub skalisto-lodowa, ale metaliczna.

Z perspektywy ziemskiej ekonomii, wyprawa NASA pozwoli ocenić, czy perspektywa eksploracji światów złożonych z metali jest czymś więcej niż tylko problemem akademickim. Dlatego tak często padają szacunki co do wartości zasobów tworzących 16 Psyche i stwierdzenia, że gdyby każdy człowiek na Ziemi dostał kawałek 16 Psyche, to bylibyśmy miliarderami. Nie do końca tak by się stało, bo po pierwsze nikt nie będzie dzielił asteroidy na części i rozdawał ludziom, a po drugie gdyby wprowadzić na rynek od razu tak dużą ilość metalu, to ziemska ekonomia stanęła by do góry nogami.

Niezależnie od rezultatów wyniki misji Psyche na pewno będą bardzo ciekawe i ważne nie tylko dla astronomów.

Kiedy start misji Psyche i jak go oglądać?

Start misji zaplanowano na 12 października. Okno startowe zaczęło się już 5 października, ale ze względu na potencjalne ryzyko problemów z silnikami manewrowymi sondy, które mogłyby pojawić się już na orbicie. Kontrola misji zdecydowała się przesunąć start z 5 na wspomniany 12 października, by zweryfikować, czy parametry pracy sondy są na pewno właściwe.

Start zaplanowany jest na godzinę 16:16, a jego przebieg będzie można oglądać korzystając z między innymi z kanału YouTube NASA.

Zainteresowani misją mogą też włączyć się na kanał NASATV, już we wtorek 10 października o godzinie 18:00, by obejrzeć briefing naukowy przed startem misji. Kolejnego dnia o godzinie 19 będzie jeszcze jedna transmisja z przygotowań przedstartowych.

Co jeśli misji Psyche nie uda się wystartować 12 października?

Jeśli 12 października również nie wypali, to będą jeszcze kolejne szanse, bo okno startowe trwa 20 dni. Jednak, gdy nie uda się dotrzymać najpóźniejszego terminu startu w tym roku, misja ponownie zaliczy obsuwę.



Plan misji Psyche zakłada ponad dwa lata badań sondy z wykorzystaniem czterech różnych orbit wokół asteroidy.

Ze względu na fakt, że dotarcie do asteroidy 16 Psyche, wymaga manewrów asysty grawitacyjnej ze strony Marsa, nie możemy wysyłać misji w dowolnym momencie, a tylko przy korzystnym ustawieniu planety i docelowej asteroidy. W przypadku startu 12 października 2023 roku, sonda minie Marsa w 2026 roku, by dotrzeć do celu w sierpniu 2029 roku.

Źródło: NASA, inf. własna