Amazon odkrywa karty związane z serialem osadzonym w uniwersum J.R.R. Tolkiena, ale trzeba przyznać, że robi to dość nieśpiesznie i dawkuje wszystko jak tylko może.

Amazon przygotowuje The Lord of the Rings: The Rings of Power

O omawianym serialu bardzo głośno zrobiło się jeszcze w kwietniu zeszłego roku. Głównie z powodu pieniędzy, bo jak wtedy ujawniono produkcja tylko pierwszego sezonu pochłonie tutaj około 465 mln dolarów. Aby uzmysłowić sobie o jak wielkiej kwocie mowa można wspomnieć chociażby, że budżet pierwszego sezonu The Mandalorian wynosił 100 mln dolarów, a na pierwszy sezon Wiedźmina wydano około 80 mln dolarów. Niczego to nie gwarantuje, ale na wyobraźnię działa.

I chociaż Amazon chwalił się budżetem i podał nawet kilka innych informacji, dopiero dziś zaprezentował pierwszy zwiastun. Tyle tylko, że będzie on rozczarowujący dla osób liczących na jakiekolwiek sceny z serialu. Jest to bowiem zwiastun ujawniający... pełny tytuł serialu, którego do tej pory nie znaliśmy.

Kiedy premiera Władcy Pierścieni na Amazon Prime Video?

Tytuł pozostawał zagadką, ale datę premiery znaliśmy. I być może najważniejsze będzie teraz dla niektórych, że cały czas jest ona utrzymywana. Jeśli również w kolejnych tygodniach nic się nie zmieni, to The Lord of the Rings: The Rings of Power zadebiutuje 2 września.

Jeśli chodzi o fabułę to już wcześniej oficjalnie potwierdzono, że serial zabierze widzów do czasów Drugiej Ery Śródziemia. Amazon przedstawia całą produkcję mianem epickiego dramatu. To oczywiście dość podniosłe określenie, ale daje jasny obraz tego, na jaki gatunek należy się nastawiać. W rolach głównych wystąpić mają tutaj między innymi Robert Aramayo, Morfydd Clark, Ema Horvath, Joseph Mawle i Markella Kavenagh.

Nie tylko, ale aż 8 odcinków?

Pierwszy sezon będzie składać się z 8 odcinków, ale zainteresowani mogą szykować się na zdecydowanie dłuższy maraton niż w przypadku większości seriali. Nieoficjalnie mówi się, że pierwszy i drugi odcinek mają liczyć sobie po niemal 3 godziny.

