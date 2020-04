Po co strzelać do siebie, jeśli można się ze sobą po prostu dobrze bawić. Teraz jest to możliwe także w grze Fornite, wzbogaconej o tryb Party Royale.

Party Royale w Fornite, czyli coś dla pacyfistów

Gdy znudzi ci się już to całe bieganie i strzelanie, to możesz w Fortnite uruchomić tryb Party Royale. Wtedy karabin i amunicję zostawiasz w magazynie, a o budowanie konstrukcji głowa cię nie boli, bo wszystko, co masz do roboty, to dobra zabawa. Ten wyjątkowy tryb społecznościowy jest częścią aktualizacji 12.50, która ujrzała już światło dzienne.

W trybie Party Royale nie ma strzelania do siebie. Jest za to nowa mapa (w postaci niedużej wysepki), na której czekają najróżniejsze atrakcje. Możesz więc na przykład pościgać się ze znajomymi i nieznajomymi, razem z nimi poskakać z powietrza, postrzelać z wyrzutni do tarczy czy też pokopać piłkę. Jak to wszystko wygląda? Zerknij na gameplay opublikowany przez GameSpot, by się przekonać.

Co jeszcze pojawiło się w aktualizacji Fortnite 12.50?

Oprócz trybu Party Royale w grze Fortnite zaktualizowano galerie Siorbane Szuwary, Pueblo i Przyroda, krzewy oraz wyeliminowano masę błędów związanych z rozgrywką, narzędziami kreatywnymi, urządzeniami, interfejsem i opcjami społecznościowymi.

Co myślisz o tym Party Royale? Widzisz w tym coś ciekawego i zamierzasz dać temu szansę czy też kompletnie nie widzisz sensu w eliminowaniu „battle” z „battle royale”? Daj znać w komentarzu!

