Korzystacie z usługi Muzyka Google Play? Jeśli tak to zainteresują Was podjęte właśnie przez Google decyzje z nią związane.

Muzyka Google Play wkrótce zostanie wycofana

Śledzący branżowe doniesienia nie będą zaskoczeni. Pogłoski o rezygnacji z Muzyka Google Play pojawiały się od kilku miesięcy. Teraz wszystko zostało oficjalnie potwierdzone, a na konkretne kroki nie trzeba będzie długo czekać.

Google informuje, że już od końca tego miesiąca użytkownicy nie będą już mogli kupować i zamawiać muzyki w przedsprzedaży. Wkrótce potem systematycznie wyłączane będą kolejne funkcje, natomiast pomiędzy październikiem a końcem tego roku dostęp do omawianej usługi zostanie wyłączony całkowicie.

Teraz Google stawia na YouTube Music

Google nie zamierza jednak zachęcać użytkowników do sięgania po rozwiązania konkurencji. Jak można się domyślać, zaprasza ich do korzystania z YouTube Music. Zapewnia, że poczyniono odpowiednie kroki, aby przeniesienie posiadanej biblioteki do YouTube Music było jak najprostsze. Zaledwie jedno kliknięcie ma wystarczyć, by przenieść wszystkie treści, w tym playlisty, przesłane utwory i rekomendacje. Zaczęto do tego zachęcać już w maju, co tylko potwierdzało, że wkrótce Google w całości poświęci się YouTube Music.

Trudno przypuszczać, czy łatwy transfer danych będzie wystarczającym magnesem czy też korzystający do tej pory z Muzyka Google Play spojrzą w kierunku innych rozwiązań. Google podkreśla, że obydwie usługi i aplikacje stworzył ją ten sam zespół, a YouTube Music daje obecnie dostęp do ponad 65 milionów oficjalnych utworów, albumów i playlist, a także wybranych funkcji z uśmiercanej usługi.

