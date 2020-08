Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na zbliżającą się premierę mobilnych procesorów Intel Tiger Lake. Do tej pory nie wiedzieliśmy zbyt wiele o nowych układach, ale producent postanowił uchylić rąbka tajemnicy i podczas konferencji Architecture Day 2020 wyjawił największe sekrety nadchodzących jednostek.

Procesory Tiger Lake bazują na mikroarchitekturze Willow Cove, wywodzącej się z generacji Sunny Cove (wprowadzonej przy okazji procesorów Ice Lake). Do produkcji układów wykorzystano technologię 10nm SuperFin, która wprowadza istotne usprawnienia w budowie tranzystorów (producent porównuje ją do przejścia na całkowicie nowy proces technologiczny).

Usprawniono też skalowanie napięcia względem częstotliwości (DVFS) i poprawiono zintegrowany kontroler pamięć (FIVR). Warto również wspomnieć o ulepszonych zabezpieczeniach - kluczową rolę odgrywa tutaj funkcja Intel Control Flow Enforcement Technology.

Jak to się przekłada na specyfikację procesorów? Najważniejsze zmiany dotyczą zwiększonego taktowania rdzeni, ale też zwiększenia pojemności pamięci podręcznej drugiego poziomu - do 1,25 MB i zastosowania szybszych kontrolerów pamięci – jednostki obsługują moduły: DDR4-3200, LPDDR4x-4267, a nawet LPDDR5-5400 (maksymalna przepustowość pamięci ma sięgać 86 Gb/s).

Spore zmiany dotyczą także zintegrowanej grafiki – w końcu mamy do czynienia z układem bazującym na architekturze Xe (dokładnie jest to Xe LP). Oprócz ulepszonych jednostek wykonawczych, producent zastosował też ulepszone silniki dekodowania i wyświetlania.

Grafika zintegrowana w procesorze dysponuje maksymalnie 96 jednostkami wykonawczymi (EU), które mają cechować się dużo lepszą wydajnością i efektywnością energetyczną. Szczegóły na temat wydajności jeszcze nie są znane (producent wspomina jedynie o ogromnym skoku wydajności), ale wcześniejsze prezentacje pokazują, że pozwoli ona na komfortową rozgrywkę w nowszych grach.

Perks of the job! Took a prototype Tiger Lake system for a spin on Battlefield V to stretch its legs. Impressive thin and light gaming perf with Xe graphics! Early drivers/sw, but it’s the first time I’ve seen this game run like this on integrated gfx. More later this year! pic.twitter.com/f1Qlz2jMyB