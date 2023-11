Modern Warfare 3 obrywa od graczy. Krytykę widać na każdym kroku. Oceny na Steamie mówią wszystko: 12 tys. recenzji, z czego 89 proc. to te pozytywne. Zaraz, zaraz, coś tu jest nie tak… ja chyba pomyliłem gry!

Modern Warfare 3 niejedno ma imię

Zdaje się, że część internautów też pomyliła gry. Tak, Call of Duty: Modern Warfare 3 to “gra Schrödingera”, bo miała już swoją premierę i jednocześnie jeszcze jej nie miała. Wydane w 2011 r. oryginalne MW 3 to dzieło niemalże legendarne w wielu kręgach.

Natomiast reboot tej produkcji to MW III, ale i tak społeczność graczy intuicyjnie używa tej samej nazwy, co w przypadku gry z 2011 r., zastępując rzymską trójkę arabskim odpowiednikiem. Mamy więc zbieżność tytułów i palący problem: które Call of Duty jest które?

MW 3 w ogniu krytyki

“Nowe” Call of Duty: Modern Warfare 3 zadebiutuje 10 listopada 2023 r., jednak niektórzy mieli już okazję zagrać w tryb kampanii. My również. Spróbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest kampania w Call of Duty: Modern Warfare 3. Nasze komentarze to dwie odmienne perspektywy: wrażenia gracza ceniącego sobie solidną kampanię z filmowymi momentami oraz spostrzeżenia miłośnika rozgrywek sieciowych, dla którego kampania to tylko formalność.

Jednak faktem jest to, że odbiór kampanii w nowym Call of Duty nie jest do końca pozytywny. Otwarta struktura misji nie przypadła wielu graczom do gustu. Sama długość również nie działa zachęcająco. Część niezadowolonych postanowiła wyładować swoją złość w negatywnych recenzjach. I tu pojawia się mały problem, bo niektórzy w ferworze walki wystawili negatywne oceny nie tej grze. Ucierpiało MW 3 z 2011 r. - niesłusznie, bo stara wersja nie ma za wiele wspólnego z nadchodzącą. Czy to jest celowe działanie, czy zwykła pomyłka?

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3 zadebiutuje 10 listopada 2023 r. Gra trafi na Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 i oczywiście na PC. Warto przygotować się odpowiednio i sprawdzić, jaki PC do Call of Duty: Modern Warfare 3 będzie najlepszy.