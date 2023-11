Kiedy GTA 6 doczeka się oficjalnej prezentacji? Jason Schreier - ceniony branżowy dziennikarz - dotarł do zakulisowych informacji, które nie pozostawiają złudzeń. Oficjalna zapowiedź GTA 6 ma nastąpić w tym tygodniu, zaś zwiastun otrzymamy w grudniu.

Przecieki wielkiego kalibru

Jason Schreier już raz dotarł do zakulisowych informacji w kontekście GTA 6. W lipcu 2022 r. pochwalił się wiedzą na temat bohaterów GTA 6 oraz potencjalnego miejsca akcji, sugerując przy tym, że nadchodząca odsłona serii będzie “grzeczniejsza” wobec zmarginalizowanych grup społecznych.

Przedstawiciel redakcji Bloomberg znowu dzieli się cennymi informacji. Twierdzi, że Rockstar Games oficjalnie zapowie GTA 6 już w tym tygodniu! Przypominamy, że dziś, 8 listopada, Take-Two organizuje konferencję z inwestorami, w trakcie której otrzymamy nowy raport finansowy.

Są pewne poszlaki w sprawie premiery GTA 6

A te raporty są niezwykle istotne. Data premiery GTA 6 to pilnie strzeżona tajemnica. Tajemnica, której Rockstar Games i firma macierzysta Take-Two pilnują jak oka w głowie. Niemniej mamy pewne poszlaki. Przypomnijmy, że poprzedni raport finansowy - opublikowany w maju bieżącego roku - mówi wprost, że firma osiągnie w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. przychód na poziomie 8 mld dolarów. To "podejrzanie" dużo pieniędzy. Tropy prowadzą do GTA 6.

Zwiastun GTA 6 w grudniu 2023 - tak sugeruje przeciek

Co więcej, wspomniany już Jason Schreier poinformował jednocześnie, że oficjalny zwiastun GTA 6 dostaniemy w grudniu 2023 r. Robi się jeszcze ciekawiej, gdy uwzględnimy, że Rockstar Games w przyszłym miesiącu świętować będzie 25-lecie działalności. Cóż, nie otrzymaliśmy oficjalnej zapowiedzi GTA 6 w dziesiątą rocznicę GTA 5, to może ćwierćwiecze firmy będzie lepszą okazją?