Mody to nieodłączna część Kingdom Come: Deliverance 2. Gracze szukają sposobów na ułatwienie rozgrywki, podniesienie poziomu trudności, czy drobnych zmian projektowych. Twórcy nie ignorują tej grupy – zapowiedziano oficjalne narzędzie moderskie.

Kingdom Come: Deliverance modami stoi. Wśród najchętniej pobieranych modyfikacji do pierwszej części jest ta wprowadzająca nieograniczony autozapis. Mod na save jest już nawet dostępny w Kingdom Come: Deliverance 2 na PC, ale to tylko wierzchołek góry lodowej.

Mody do Kingdom Come: Deliverance 2 – twórcy mówią, co nastąpi

Modów jest znacznie więcej i wcale nie przeszkadza to twórcom. Ba, deweloperzy chcą wspierać społeczność poprzez oficjalne narzędzie, które będzie zintegrowane ze SteamWorks. W praktyce oznacza to, że dostęp do narzędzia będzie ograniczony do graczy pecetowych.

Nie podano jeszcze daty premiery, ale z pewnością więcej informacji otrzymamy wkrótce. Warhorse to kolejny deweloper, który robi ukłon w kierunku społeczności moderskiej.

Mody, wszędzie mody

Innym przykładem jest CD Projekt Red, które w ubiegłym roku wprowadziło oficjalne narzędzie moderskie do Wiedźmina 3. Takie rozwiązania znacznie przyspieszają prace nad tworzeniem konkretnej modyfikacji.

Również STALKER 2 jest chętnie modyfikowany, lecz tutaj aktualnie brakuje oficjalnego wsparcia dewelopera. Niemniej GSC Game World ma ambicje wprowadzić takie narzędzie w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Źródło: X/Warhorse