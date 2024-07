Mój Prąd 6.0. Data i warunki pozyskania dotacji na fotowoltaikę

Wiemy, kiedy wystartuje program Mój Prąd 6.0. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło warunki i datę startu szóstej edycji popularnego programu, który pozwala na pozyskanie dofinansowania w celu zakupu instalacji fotowoltaicznej.

MKiŚ podał datę startu programu Mój Prąd 6.0. Minister klimatu i środowiska, Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że nabór wniosków do programu ruszy 2 września 2024 r. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznych zgłaszanych do przyłączenia po 1 sierpnia 2024 r. warunkiem dla pozyskania dofinansowania będzie posiadanie magazynu energii. Nowa edycja programu wprowadza przy tym szereg kolejnych zmian.

Jedną z ważniejszych jest większa moc mikroinstalacji, która może zostać zgłoszona do pozyskania dofinansowania. W szóstej edycji programu dofinansowaniem objęte zostaną instalacje od 2 do 20 kW – wcześniej na pieniądze mogli liczyć tylko inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 10 kW.

Mój Prąd 6.0 – ile pieniędzy można dostać?

Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika, że w przypadku mikroinstalacji zgłoszonej po 1 sierpnia 2024 r. warunkiem obligatoryjnym dla dofinansowania będzie dołączenie do fotoowltaiki magazynu energii jako elementu dodatkowego. Dofinansowanie wyniesie wówczas 7 tys. zł dla mikroinstalacji o mocy 2-20 kW oraz 17 tys. zł, jeśli elementem dodatkowym jest magazyn energii elektrycznej oraz 5 tys. zł jeśli jest nim magazyn ciepła. Pojemność magazynu energii powinna wynosić co najmniej półtorakrotność mocy na 1 wat mocy szczytowej fotowoltaiki.

Dla mikroinstalacji PV, które zostaną zgłoszone do przyłączenia do sieci do 31 lipca 2024 roku, magazyn energii lub ciepła jako urządzenie dodatkowe nie jest wymagany do uzyskania dofinansowania. W takim przypadku, mikroinstalacje o mocy od 2 do 10 kW mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 6 tys. zł.

Dla uzyskania dofinansowania niezbędne będzie rozliczanie mikroinstalacji w systemie net-billing. Mikroinstalacje, które zostały przyłączone w okresie obowiązywania poprzedniego systemu net metering, czyli do 1 kwietnia 2022 roku, będą musiały przejść na system net-billing, aby uzyskać dofinansowanie do urządzenia dodatkowego, czyli magazynu ciepła lub energii elektrycznej.

Na co można dostać dotację w programie Mój Prąd 6.0?

Program Mój Prąd 6.0 umożliwia zgłoszenie do dofinansowania różnych urządzeń, które można zaliczyć do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Są to na przykład: mikroinstalacje PV składające się z paneli fotowoltaicznych na dachach budynków lub na konstrukcjach gruntowych, które współpracują z inwerterem umożliwiającym ładowanie magazynu energii lub pracę w trybie wyspowym. Inne to mikroinstalacje PV z mikroinwerterami, wiaty lub zadaszenia na samochód pokryte dodatkowo panelami fotowoltaicznymi, markizy składające się z ogniw PV, które produkują energię elektryczną, pokrycia dachowe z funkcją fotowoltaiczną, takie jak dachówki fotowoltaiczne, zestawy balkonowe wykorzystujące energię słoneczną, czy inne urządzenia dopuszczone do użytku na terenie Polski. Wszystkie te instalacje muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej. Program zakłada, że łączna moc wszystkich instalacji OZE, które posiada prosument, wraz z instalacją fotowoltaiczną i magazynem energii, nie może przekroczyć 50 kW.

Mój Prąd 6.0 – budżet programu

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że szósta edycja programu Mój Prąd potrwa do 20 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania budżetu. Ten wynosi 400 mln zł, które pochodzą z programu FEnIKS na lata 2021-2027. Do tej pory w ramach poprzednich edycji programu Mój Prąd dofinansowano w Polsce ponad 530 tys. mikroinstalacji PV.