Uniwersum MonsterVerse jeszcze w tym roku poszerzy się o serial aktorski pt. “Monarch: Legacy of Monsters”. Produkcja trafi do Apple TV+, które zaprezentowało właśnie jej oficjalny zwiastun i datę premiery. Z Godzillą zmierzy się rodzinny duet w składzie: Kurt i Wyatt Russell.

Monarch: Legacy of Monsters – zwiastun

“Monarch: Legacy of Monsters” to produkcja, która rozwija świat przedstawiony wcześniej w tytułach, takich jak: “Godzilla”, “Kong: Wyspa Czaszki”, “Godzilla II: Król potworów” i “Godzilla vs. Kong”. To też pierwszy serial aktorski, który do tej pory zasilił serię. Tym razem twórcy ukierunkowali się na motyw rodzinnej sagi, ściśle związanej z opowieściami rodem z fantasy. Te jednak okazują się rzeczywistością.

Podążając za oficjalnym opisem:

Po wielkiej bitwie pomiędzy Godzillą a Tytanami, która zrównała z ziemią San Francisco i po szokującym odkryciu, że potwory istnieją naprawdę, »Monarch: Legacy of Monsters« przygląda się dwójce rodzeństwa, podążającej śladami ojca, aby odkryć powiązania ich rodziny z tajemniczą organizacją znaną jako Monarch. Trop prowadzi ich do świata potworów, a ostatecznie […] do oficera armii Lee Shawa (w tej roli Kurt Russell i Wyatt Russell). Akcja rozgrywa się w latach pięćdziesiątych XX wieku i pół wieku później, gdy Monarchowi zagraża to, co wie Shaw. Dramatyczna saga – obejmująca trzy pokolenia – ujawnia ukryte tajemnice i sposoby, w jakie epickie, wstrząsające wydarzenia mogą odbić się echem w naszym życiu.

Pierwszy zwiastun produkcji jest już dostępny i prezentuje się następująco:

Monarch: Legacy of Monsters – obsada i twórcy

W obsadzie znaleźli się Kurt Russell oraz jego syn, Wyatt Russell, wcielający się w tę samą postać Lee Shawa. Na ekranie partnerują im zaś: Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett i Elisa Lasowski.

Twórcami serii są Chris Black (“Rozdzielenie”, “Star Trek: Enterprise”) i Matt Fraction (“Hawkeye”).

Kiedy premiera w Apple TV+?

Zgodnie z zapowiedzią “Monarch: Legacy of Monsters” trafi do biblioteki Apple TV+ 17 listopada tego roku.

Źródło: Apple TV+