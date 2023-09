Strajk scenarzystów i aktorów w Hollywood pozostaje nie bez wpływu na najbliższe plany Marvela. Jak się okazało, uniwersum zaliczy wiele opóźnień, a ogłoszone na ten i przyszły rok daty premier uległy znacznym przesunięciom. O jakich tytułach mowa?

Marvel: premiery opóźnione przez strajk w Hollywood

Zmiany w harmonogramie Marvela dotkną fanów seriali spod szyldu uniwersum, którzy wyczekiwali produkcji, takich jak “Echo”, “Daredevil: Born Again” czy “Agatha: Darkhold Diaries” (wcześniej “Agatha: Coven of Chaos” / “Agatha: House of Harkness”).

Więcej szczęścia mieli wierni obserwatorzy przygód Lokiego. Kolejny sezon poświęconej mu serii trafi bowiem do streamingu zgodnie z pierwotnym planem, a więc 6 października.

Opóźnione premiery Marvela – lista

Wszystkie opóźnione premiery Marvela wraz z nowymi, przypisanymi do nich datami znajdziecie poniżej:

What If…? – sezon 2 – premiera pod koniec grudnia 2023 roku,

Echo – premiera w styczniu 2024 roku,

X-Men ’97 – premiera na początku 2024 roku,

Agatha: Darkhold Diaries – premiera jesienią 2024 roku,

Daredevil: Born Again – data premiery nieznana (w miejsce tej zaplanowanej na wiosnę 2024 roku),

Ironheart – data premiery nieznana (w miejsce tej zaplanowanej na tegoroczną jesień),

Wonder Man – data premiery nieznana.

Źródło: The Hollywood Reporter, Marvel