Rdzeniem rozgrywki w grze Sherlock Holmes: Chapter One jest prowadzenie śledztwa. Czas przyjrzeć się temu, jak będzie ono wyglądało.

Sherlock Holmes – najsłynniejszy z detektywów

Ostatnio mieliśmy okazję, by zobaczyć, jak się bije Sherlock Holmes. To nie walka jest jednak jego najmocniejszą bronią, lecz spryt. Potrafi odnajdywać poszlaki i wyciągać na ich podstawie sensowne wnioski. To na tym właśnie spędzimy najwięcej czasu podczas zabawy w grze Sherlock Holmes: Chapter One.

Sherlock Holmes: Chapter One to przygodówka detektywistyczna. Rozgrywka opiera się więc na poszukiwaniu poszlak, zbieraniu dowodów, przesłuchiwaniu ludzi, typowaniu podejrzanych i opracowywaniu teorii. Jak to wszystko będzie wyglądać i przebiegać? Odpowiedź przynosi najnowszy zwiastun z fragmentami rozgrywki…

Zobacz najnowszy gameplay trailer gry Sherlock Holmes: Chapter One

Podczas rozgrywki będziemy przemierzać otwarty świat w poszukiwaniu wszystkiego, co może nas przybliżyć do rozwiązania zagadki. Będziemy gromadzić dowody, robić zdjęcia i rozmawiać ze wszystkimi, którzy mogą coś wiedzieć. Wszystkie zebrane informacje i poszlaki połączymy później w „Pałacu Myśli”, aby wytypować najbardziej prawdopodobnego sprawcę i jego motyw.

Oczywiście nie jest wykluczony taki scenariusz, że podejmiemy złą decyzję. Gra wcale się wtedy nie skończy – stanie się jednak trudniejsza, ponieważ będziemy musieli borykać się z konsekwencjami niesłusznych oskarżeń.

Premiera gry Sherlock Holmes: Chapter One za rogiem

W Sherlock Holmes: Chapter One zagramy już 16 listopada, o ile zamierzamy to robić na komputerze albo konsoli Xbox Series X|S lub PlayStation 5. Premiera wersji przeznaczonych na Xbox One i PlayStation 4 jest planowana na przyszły rok.

Źródło: Frogwares, GamingBolt, informacja własna