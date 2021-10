Produkcja własnej czekolady, pogoń za potworami i duchy-pomocnicy, a to wszystko w stylu niczym z gry Stardew Valley. Co ciekawego ma nam do zaoferowania nowy tytuł Erica Barone?

Eric Barone, znany przede wszystkim jako ConcernedApe, ogłosił, iż pracuje nad nową grą – Haunted Chocolatier. Tytuł brzmi z pewnością intrygująco, a "nawiedzonego czekoladnika" można obejrzeć na pierwszym materiale prezentującym grę i jej mechanikę. Możecie kojarzyć ConcernedApe z tytułem Stardew Valley, o którym pisaliśmy przy okazji przeglądu gier polegających na budowaniu. Co ciekawe, Haunted Chocolatier jest do niego bardzo podobny.

O czym właściwie będzie ta gra?

W grze przejmujemy sklep i fabrykę czekolady, czyli poniekąd stajemy się małym Willy Wonką. Gra bardzo przypomina Stardew Valley, przede wszystkim z uwagi na styl, pikselową grafikę oraz miasteczko z chętnymi do interakcji mieszkańcami. Twórca podzielił się już z fanami pierwszymi materiałami z gry, które można zobaczyć na youtube:

W zwiastunie gry można zobaczyć różne scenerie letnie i zimowe, karczmę oraz dom, w którym mieszka czekoladnik. Bohater będzie zbierać składniki i walczyć z potworami (między innymi skrzeczącymi krukami), a następnie wróci do swojej fabryki, by produkować czekoladę w wielkim kotle, jednocześnie też prowadząc sklep oraz poznając swoich bliższych i dalszych sąsiadów. Co ciekawe, jego pomocnikami są duchy, co w sumie nie dziwi, jako że jest "nawiedzonym czekoladnikiem".

Mimo kilku informacji, które można wyciągnąć z filmiku, sam autor nie do końca jest w stanie powiedzieć, jaka właściwie będzie to gra:

Teraz pewnie drapiesz się po głowie, zastanawiając się dokładnie, jaki to rodzaj gry. Nie jestem pewien, jak najlepiej to opisać. Projekt ewoluuje organicznie, gdy go rozwijam, więc nie jestem pewien, dokąd to pójdzie. Ale w swojej istocie rozgrywka polega na zbieraniu składników, wytwarzaniu czekolady i prowadzeniu sklepu. Oczywiście w grze dzieje się o wiele więcej, ale nie chcę zagłębiać się zbyt głęboko na tym wczesnym etapie, częściowo dlatego, że nie chcę być przywiązany do żadnej konkretnej koncepcji tego, czym jest gra.

Czy wiadomo, kiedy gra będzie dostępna?

Jak stwierdza Concerned Ape, gra jest w fazie wczesnego rozwoju, dlatego nic nie wiadomo na temat platform, na których się pojawi oraz daty premiery. Autor wie, że jest jeszcze mnóstwo do zrobienia i zajmie to jeszcze jakiś czas, szczególnie, że pracuje nad tym tytułem sam i nie planuje zatrudniać nikogo do pomocy.

Jak wam się podoba nowa gra ConcernedApe?

źródła: hauntedchocolatier.net, twitter.com