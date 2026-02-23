Chińska odpowiedź na MacBooka? Moore Threads pokazał swojego laptopa

Chińska firma Moore Threads rzuca wyzwanie zachodnim gigantom, prezentując własnego laptopa z autorskim układem ARM. Smukła, aluminiowa konstrukcja, ekran OLED i mocna jednostka NPU to spore atuty maszyny. Czy MTT AI Book zapoczątkuje nowy etap technologicznej rywalizacji?

Chińska firma Moore Threads kontynuuje ofensywę na rynku komputerowym. Po premierach kart graficznych Moore Threads MTT S80 i MTT S90 producent zrobił kolejny, znacznie odważniejszy krok – zaprezentował własnego laptopa opartego na autorskim układzie ARM.

To już nie tylko próba wejścia w segment GPU. To sygnał, że firma chce budować pełny, niezależny ekosystem sprzętowy.

OLED 2.8K i konstrukcja jak od Apple

MTT AIBook wyposażono w 14-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2,8K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. To parametry, które stawiają go w jednym szeregu z ultrabookami klasy premium. Obudowa została wykonana metodą CNC ze stopu aluminium, a całość waży 1,5 kg. Minimalistyczny design i smukły profil wyraźnie nawiązują do MacBook Air.

Porty? Tu zaczynają się kompromisy – użytkownik dostaje jedynie trzy USB-C i złącze audio. Brak klasycznego USB-A czy HDMI może wymusić korzystanie z przejściówek. Na pokładzie znalazła się bateria 70 Wh – przy energooszczędnej architekturze ARM można oczekiwać przyzwoitego czasu pracy, choć realne wyniki pokażą dopiero testy.

Autorski procesor Yangtze

Najciekawszym elementem konstrukcji jest układ o nazwie kodowej Yangtze. Procesor oferuje 12 rdzeni na bazie architektury ARM, zintegrowany układ graficzny oparty na mikroarchitekturze MUSA, a także jednostkę NPU o mocy do 50 TOPS (jego osiągi można zestawić z układami z serii AMD Ryzen AI 300 Strix Point. Oznacza to, że laptop jest projektowany z myślą o zadaniach AI – lokalnym przetwarzaniu modeli, generowaniu treści czy analizie danych bez potrzeby korzystania z chmury.

Specyfikacja obejmuje też 32 GB zunifikowanej pamięci LPDDR5X-7500 oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Zunifikowana pamięć oznacza, że CPU i GPU współdzielą tę samą przestrzeń RAM – podobnie jak w rozwiązaniach Apple. To może przynieść korzyści przy pracy z grafiką i AI, ale ogranicza możliwość rozbudowy.

Urządzenie działa pod kontrolą autorskiego systemu Linux o nazwie AIOS. Obsługuje również Windows, jednak nie jest to klasyczny Windows-on-ARM. Zamiast natywnej instalacji zastosowano wirtualizację – Windows działa w maszynie wirtualnej.

Pierwsze testy

W bazie Geekbench pojawiły się pierwsze testy wydajności laptopa w benchmarku Geekbench 6 (testy przeprowadzono pod Linuxem) - układ Yangtze osiąga 1127 punktów w teście jednowątkowym i 7420 punktów wielowątkowym.



Porównanie wydajności procesora MTT i popularnego chipu AMD Ryzen 7 7730U

Wydajność wielowątkowa jest zbliżona do procesora AMD Ryzen 7 7730U (przynajmniej w syntetycznych testach). Warto jednak zaznaczyć, że wydajność jednowątkowa jest wyraźnie słabsza, co może mieć znaczenie w aplikacjach zależnych od mocy pojedynczego rdzenia.

To sugeruje, że Yangtze lepiej radzi sobie z wielowątkowymi zadaniami – kompilacją, renderowaniem czy obciążeniem AI – niż z klasycznymi, „lekkimi” operacjami biurowymi wymagającymi mocnego pojedynczego wątku.

Chińska odpowiedź na MacBooka

Premiera MTT AIBook to coś więcej niż kolejny laptop z Chin. To próba uniezależnienia się od zachodnich dostawców technologii i budowania własnych rozwiązań. Czy Moore Threads stanie się chińskim odpowiednikiem Apple w segmencie ARM + AI?

Na razie to odważny eksperyment. MTT AIBook kosztuje 9999 juanów (ok. 5100 zł). Sprzedaż odbywa się na chińskiej platformie JD.com. Ale jeśli kolejne generacje poprawią wydajność jednowątkową i kompatybilność oprogramowania, może to być początek realnej alternatywy dla zachodnich platform. Laptopy z procesorami ARM mogą być przyszłością. Już teraz na rynku są dostępne modele z układami Snapdragon, a do premiery przygotowuje się NVIDIA z chipem N1X.