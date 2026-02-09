Dobiorą się do skóry Apple? Wygrali część benchmarków

Snapdragon X2 Elite może okazać się większym ulepszeniem niż mogliśmy się tego spodziewać. W teście przedpremierowym nowy układ prezentuje rezultaty o wiele lepsze niż poprzednik, ale także okazałe w porównaniu do Apple M5.

Snapdragon X2 Elite to kolejny krok Qualcomm w laptopach z Windows na architekturze ARM. Kanał Hardware Canucks, za zgodą ASUS-a, przetestował przedprodukcyjny egzemplarz Zenbooka z wczesnymi sterownikami i firmware. Ambicją Qualcomma jest pobicie nie tylko konkurencji z Windowsa opartej o architekturę x86, ale i zaatakowanie Apple, które miało problemy z układem M5.

Czy Snapdragon X2 Elite realnie wyprzedza Apple M5?

W zaprezentowanych benchmarkach X2 Elite trzykrotnie okazał się lepszy od M5, a równocześnie zdecydowanie zdystansował bezpośredniego poprzednika. Qualcomm deklaruje 48 proc. poprawy w testach CPU i GPU względem X Elite, co potwierdzają wstępne pomiary. Ważne jednak, że mowa o wynikach z próbki inżynieryjnej i wczesnym oprogramowaniu, więc rezultaty seryjnych maszyn mogą się różnić.

Autorzy testów podkreślają, że wszystkie pomiary wykonano przy stałym limicie 31 W dla nowego układu. Stworzono jak najbardziej zbliżone warunki, by pokazać sprawność energetyczną w odniesieniu do Apple M5, który w tych warunkach kończy na 26 W. X2 Elite osiąga przewagę w większości scenariuszy obciążenia, co sugeruje korzystny balans wydajności i poboru mocy.

Co ciekawe, w 3 z 5 benchmarków udało się pokonać układ Apple M5. Układ Qualcomma okazał się lepszy w Blenderze 5.01 przy renderze w 1080p, wygrał w Cinebench 2024 nT w zastosowaniach wielu rdzeni oraz zyskał minutę i 45 sekund przewagi nad Apple M5 w benchmarku Handbrake. W dalszym ciągu przegrywa jednak z kretesem przy renderze w Davinci Resolve oraz w mocy pojedynczego rdzenia.

Wyniki benchmarków ze Snapadragonem X2 Elite (fot. Hardware Canucks)

Nie przeprowadzono żadnych pomiarów baterii ze względu na testowy charakter egzemplarza. Zespół testowy tłumaczy, że na tym etapie Windows 11 otrzymuje nieregularne aktualizacje, które potrafią zarówno poprawić, jak i pogorszyć czasy pracy. Dlatego wiarygodna ocena realnych czasów pracy ma być możliwa dopiero po premierze wersji komercyjnych. Na ten moment przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Mimo premiery we wrześniu 2025 roku, seria X2 Elite pojawi się w laptopach dopiero w pierwszej połowie tego roku.

Źródło: Hardware Canucks