Firma Moore Threads coraz odważniej działa na rynku kart graficznych. Chiński producent zaprezentował właśnie model Moore Threads MTT S80, który ma stanowić konkurencję dla konstrukcji Nvidii i AMD.

Firma Moore Threads nie jest zbyt dobrze rozpoznawana na naszym rynku, ale możecie ją kojarzyć z modelu Moore Threads MTT S60 – była to jej pierwsza karta graficzna do gier. Wracamy do chińskiego producenta, bo ostatnio pochwalił się on kolejnym, lepszym modelem.

Moore Threads MTT S80 – topowa karta graficzna do gier

Model Moore Threads MTT S80 korzysta z nowego układu graficznego Chunxiao, który bazuje na architekturze MT Unified System Architecture (MUSA). Możemy liczyć tutaj na pełne wsparcie dla PCI-Express 5.0 x16 (czego nie oferują obecne modele GeForce i Radeon).

Nowa konstrukcja oferuje dużo lepszą specyfikację względem poprzednika. Układ składa się z 4096 procesorów strumieniowych, co przy taktowaniu 1,8 GHz daje moc obliczeniową na poziomie 14,4 TFLOPS. Oprócz tego przewidziano 16 GB pamięci GDDR6 256-bit o przepustowości 448 GB/s.

Producent chwali się, że nowa karta oferuje nawet 3,4-krotnie lepsze osiągi w grach korzystających DirectX i nawet 5-krotnie lepsze osiągi w grach korzystających z OpenGL. Ponadto można liczyć na 4-krotnie lepszą wydajność kodowania wideo i 2-krotnie lepszą wydajność dekodowania.

Referencyjna wersja wykorzystuje dwuslotowe chłodzenie z trzema dużymi wentylatorami. Do dyspozycji oddano łącznie cztery wyjścia wideo: jedno HDMI 2.1 i trzy DisplayPort 1.4a. Niestety nie wiadomo jak wygląda kwestia dodatkowego zasilania.

Przy okazji warto dodać, że producent przygotował podobny model MTT S3000 - to specjalny akcelerator, który został zaprojektowany z myślą o centrach danych. Konstrukcja wykorzystuje pasywny system chłodzenia.

Moore Threads MTT S80 zapowiada się ciekawie, ale to na razie ciekawostka

Patrząc na specyfikację, model MTT S80 teoretycznie powinien konkurować z modelami pokroju GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, czy Radeon RX 6700 XT. Mamy zatem całkiem niezłą konstrukcję ze średnio-wyższej półki… przynajmniej w teorii.

W praktyce może nie być tak pięknie, bo największym problemem będzie działanie karty. Podczas konferencji producent chwalił się obsługą wielu popularnych gier (zademonstrowano jej działanie m.in. League of Legends i Need For Speed). Wiele tytułów jednak jeszcze nie działa, co może poważnie utrudnić korzystanie ze sprzętu.

Dla nas to i tak ciekawostka, bo karty Moore Threads nie są dostępne w Europie.

Źródło: Moore Threads, VideoCardz