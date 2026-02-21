Co powiecie na metalowe słuchawki TWS? Samsung Galaxy Buds 4 pozują do zdjęć

Galaxy Budsy 4 mają wnieść spore zmiany we wzornictwie. Czy to reakcja na krytykę trzeciej generacji?

TechTalkTV opublikował na X zdjęcia, na których uwieczniono ponoć wierne atrapy słuchawek Galaxy Buds 4 i Galaxy Buds 4 Pro. Mowa o egzemplarzach pozbawionych wewnętrznej elektroniki, które mają trafić na wystawy w sklepach.

W oczy rzuca się płaska część zewnętrzna, która wygląda na wykonaną ze szczotkowanego metalu. Pokrywa się to z przeciekami z początku lutego, według których projektanci Samsunga mieli postawić na aluminium. To rzadkość, bo od lat branżowym standardem są konstrukcje wykonane w całości z plastiku.

Galaxy Buds 4 (białe) i Galaxy Buds 4 Pro (czarne) (fot. @Mr_TechTalkTV / X)

Galaxy Buds 4 - Samsung reaguje na krytykę?

Seria Galaxy Buds 3 trafiła na rynek latem 2024 roku, razem z Galaxy Watchem Ultra pierwszej generacji. Pojawiło się wówczas sporo krytycznych głosów, wytykających Samsungowi wyjątkowo duże podobieństwo wizualne nowych produktów do urządzeń Apple’a.

Samsung Galaxy Buds 3 i Apple AirPods (3. gen.) oraz Samsung Galaxy Watch Ultra i Apple Watch Ultra 2

Prezes wykonawczy Samsung Electronics miał nawet wyrazić niezadowolenie z ówczesnych działań sekcji Samsung MX, która odpowiada za produkcję urządzeń medialnych. Mówiło się nawet o zleceniu "pełnej analizy działalności działu MX" oraz podjęciu "działań personalnych wobec niektórych menedżerów". Coś może być na rzeczy, bo spodziewane zmiany w Galaxy Buds 4 są na tyle duże, że nowe słuchawki trudniej będzie pomylić z AirPodsami.

Galaxy Buds 4 (czarne) i Galaxy Buds 4 Pro (białe) (fot. Android Headlines)

Oczekuje się, że słuchawki Galaxy Buds 4 zostaną zaprezentowane 25 lutego razem z serią smartfonów Galaxy S26.