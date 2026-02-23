Ceny pamięci DDR5 zaczynają spadać. Jest światełko w tunelu
Po miesiącach gwałtownych podwyżek ceny pamięci RAM zaczynają wreszcie hamować lub nawet spadać – przynajmniej w przypadku nowszych modułów DDR5. Czy to początek większych obniżek, czy jedynie chwilowa przerwa w trwającym kryzysie?
Boom na sztuczną inteligencję oraz niedobory pamięci RAM doprowadziły do gwałtownych podwyżek cen – w ostatnich miesiącach ceny modułów RAM w sklepach wzrosły nawet kilkukrotnie, co przełożyło się na wyższe ceny komputerów i laptopów.
Pojawia się jednak światełko w tunelu – w ostatnim czasie ceny pamięci DDR5 zaczęły hamować lub nawet nieznacznie spadać.
Światełko w tunelu
Na platformie Reddit użytkownik xxStefanxx1 opublikował wykres przedstawiający trend cen pamięci DDR5. Wynika z niego, że po fali ogromnych podwyżek w październiku, listopadzie i grudniu, w styczniu trend zaczął wyhamowywać, a w lutym ceny pamięci nawet zaczęły spadać.
Ceny pamięci DDR5 o pojemności 32 GB w Europie - niebieska linia to średnia, a zielona to minimalna kwota (źródło Reddit xxStefanxx1)
Ceny pamięci zaczynają się stabilizować
Sprawdziłem ceny pamięci RAM w polskich sklepach i sytuacja wygląda bardzo podobnie. Po maksimum osiągniętym w styczniu ceny zaczęły się stabilizować, a w niektórych przypadkach nawet nieznacznie spadać.
Przykładowo, niegdyś popularny zestaw Goodram IRDM 2x16GB 6000 MT/s CL30 w dużych sklepach kosztuje obecnie około 2000 zł (choć są sprzedawcy oferujący takie konfiguracje za ok. 1500 zł).
Popularne zestawy pamięci DDR5 6000 MT/s często dochodzą do 2000 zł, choć niektóre sklepy sprzedają je dużo taniej - w okolicach 1500 zł (źródło: Ceneo)
Warto jednak przejrzeć oferty innych konfiguracji, bo nie zawsze szybsze zestawy są droższe — paradoksalnie bywa odwrotnie. Przykładowo zestaw Goodram IRDM 2x16GB 6400 MT/s DDR5 CL32 można kupić za ok. 1750 zł, czyli o ok. 100 zł taniej niż jeszcze w styczniu.
Popularne zestawy pamięci DDR5 6400 MT/s potrafią być dziś tańsze niż wolniejsze konfiguracje 6000 MT/s. Ich ceny oscylują wokół 1700 zł, choć w niektórych sklepach można znaleźć oferty nawet w okolicach 1500 zł (źródło: Ceneo)
Ceny pamięci DDR4 nadal w górę
Gorzej wygląda sytuacja w przypadku starszych pamięci DDR4 — tutaj ceny nadal rosną. Przykładowo zestaw Patriot Viper Steel 2x8 GB 3200 MT/s CL16 w styczniu kosztował około 550 zł, natomiast obecnie trzeba za niego zapłacić o. 600 zł. Zestawy 3600 MT/s CL18 są jeszcze droższe — ich ceny często sięgają ok. 650 zł.
Ceny popularnych zestawów pamięci DDR4 ciągle rosną (źródło: Ceneo)
Czy to koniec kryzysu?
Niestety ceny pamięci RAM do komputerów są nadal bardzo wysokie i wciąż daleko im do poziomów z wakacji ubiegłego roku. Stabilizacja, a nawet niewielkie obniżki cen, dają jednak pewne światełko w tunelu i nadzieję na poprawę sytuacji.
Trudno jednoznacznie przewidzieć, jaki będzie długoterminowy trend cenowy. Producenci wciąż mają ograniczone moce produkcyjne, a branża sztucznej inteligencji pochłania ogromne ilości pamięci. Wcześniej spekulowano, że ceny będą rosły co najmniej do przyszłego roku, a niedawno pojawiły się nawet prognozy mówiące o możliwym kryzysie utrzymującym się aż do 2030 r.
co do kłamania czy nie kłamania. jak widać, rynek weryfikuje. wąska grupa kupi, ci co nie wiedzą co z kasą zrobić. reszta stawia na pragmatyzm i rozprasza zakupy na starsze platformy, albo ..... daje na wstrzymanie. I słusznie.
Co do tych dwóch lat, tyle czasu będą trwały niedobory, a dziennikarze to jak zwykle często bezmyślne paplaki i to nadinterpretowały, że także przez 2 lata ceny też będą rosły. Jak widać bzdura. Rynek zachował się jak zwykle. Najpierw skok, potem refleksja, i spadek, ale już na prostej wyżej niż poprzednio przed skokiem.
Sytuacja może też ulec zmianie wcześniej, jak dostawcy chmurowi stwierdzą że serwery już nie są obciążone pod korek, więc zakupy ograniczą do wymiany zużytego sprzętu. a to się niestety zużywa tak szybko jak wykręcone grafy w farmach koparkowych. przegrzane układy tracą stabilność po ok. 3 latach takiej ciężkiej eksploatacji.
jak dostawcy chmurowi się nasycą, i nie będzie wszystko zajechane pod korek, to być może zaczną pracować nad lekkim ograniczeniem obciążenia, aby sprzęt przetrwał trochę dłużej.
Taka prosta analogia. "żarówka" LED jak jest źle zaprojektowana, to po 10min pracy staje się gorąca. W takim stanie wytrzyma ok. 2, może 3 lata pracy w standardowych domowych warunkach. Ale dobrze zrobiona ledówka, z dobrym zasilaczem o mniejszych stratach czyli mniej się grzejącym, z odpromiennikiem ciepła gdzie też diody LED są chłodzone, to będzie pracowało znacznie dłużej, nawet i 10 lat bez widocznego wypalena, co wynika z utraty sprawności diody LED, po prostu się "wypala" z powodu zbyt wysokiej temperatury pracy.
Dokładnie to samo się dzieje w akceleratorach obliczeniowych. One pracują w maksymalnej temperaturze, byleby przetrwały 1 rok gwarancji, plus w miarę bezawaryjnie kolejne 2 lata pracy, i ..... mogiła. zaczynają kłamać z powodu "rozpływania" się struktury scalaka, w praktyce domieszki pierwiastków w krzemie zaczynają wędrować po strukturze - dyfuzja. tym większa, im wyższa temperatura.
Kiedyś dla krzemu ograniczeniem było 73C, bo w wyższej temperaturze kontakty krzem - aluminium zaczynały dyfuzję. teraz nie stosuje się aluminium ale izolowaną miedź, to się zaczyna rozjeż