Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wkrótce zyska nowe kompetencje, umożliwiające skuteczniejszą ochronę konsumentów w sieci. Na cenzurowanym znajdzie się e-commerce, ze szczególnym naciskiem na usługi finansowe.

Jak podaje „Puls Biznesu", UOKiK pracuje nad projektem zmian ustawowych wspólnie z kancelarią premiera, Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem jest przygotowanie nowych przepisów, które mocno zwiększą kompetencje UOKiK związane ze zwalczaniem firm naruszających zbiorowe interesy konsumentów w świecie cyfrowym.

UOKiK wykorzysta nowe uprawnienia

UOKiK już teraz posiada uprawnienia do wykrywania i ścigania monopoli czy zmów cenowych, jednak brakuje mu narzędzi do ochrony zbiorowych interesów konsumentów w sieci, np. opcji blokowania wybranych treści na portalach internetowych czy całych portali, dokonywania kontrolowanych zakupów pod fałszywymi danymi, a także przeszukiwania pomieszczeń kontrolowanych firm.

Nowe przepisy, bazujące na unijnych regulacjach, mają zostać wprowadzone do polskiego prawa poprawiając współpracę z innymi unijnymi urzędami ochrony konsumentów i pomóc szczególnie w zwalczaniu internetowych modeli biznesowych takich jak jak systemy promocyjne typu piramida.

"Nowe przepisy będą nieocenione w sprawach dotyczących modeli biznesowych prowadzonych przez internet, w tym systemów promocyjnych typu piramida. Takie przedsięwzięcia działają zazwyczaj jednocześnie w wielu państwach UE, rekrutują uczestników za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform online, przenoszą siedzibę do innego kraju, aby utrudnić działania organów krajowych. Dzięki nowym kompetencjom UOKiK będzie skuteczniejszy w ochronie konsumentów" - powiedział dla „Puls Biznesu" Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Konsumenci będą lepiej chronieni

Poza tym planowane zmiany przepisów mają umożliwić obywatelom Polski wsparcie w sporach z zagranicznymi sprzedawcami internetowymi, dotyczących np. reklamacji czy zwrotów.

Tomasz Chróstny podkreślił, że nowe kompetencje UOKiK będą obejmować szeroki wachlarz działań, a szczególną rolę odegrają zakupy kontrolowane, zwłaszcza w obszarze finansowym. UOKiK będzie stosować fikcyjne tożsamości do zawierania umów z bankami i pośrednikami, co pomoże wykrywać nadużycia.

Projekt ustawy zostanie przyjęty najprawdopodobniej jeszcze w pierwszym kwartale 2026 r.

Źródło: PAP, foto: pexels