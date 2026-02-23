Samsung rozszerzy ekosystem. Nowy agent wkracza do gry

Samsung rozszerza możliwości Galaxy AI dzięki zastosowaniu nowego agenta sztucznej inteligencji. Do dotychczasowych możliwości oferowanych przez Bixby oraz Gemini dołącza narzędzie od Perplexity.

Samsung zapowiada integrację Perplexity z Galaxy AI w serii Galaxy S26. Użytkownicy wywołają asystenta komendą “Hey, Plex”. Firma przedstawia to jako część ekosystemu multi-agentów, w którym różne agentowe narzędzia współdziałają w systemie. To ma odróżnić Galaxy od konkurencji i dać wybór asystenta w zależności od zadania.

Jak zadziała "Hey, Plex” w Galaxy AI?

Nie chodzi tu o szybkie przekierowanie do aplikacji. Perplexity uzyska dostęp do notatnika, zegarka, galerii, przypomnień czy kalendarza, a także do wybranych aplikacji firm trzecich. Samsung nie ujawnił jeszcze dokładnej listy. Kluczowe ma być to, że agent nie tylko odpowiada na pytania, ale współpracuje z funkcjami telefonu w tle.

Podejście Samsunga z zastosowaniem wielu agentów w jednym telefonie nie jest niczym unikatowym. O ile większość producentów próbuje pozostawać przy jednym rozwiązaniu, tak są tacy, którzy w jednym telefonie implementują wiele modeli. Taką drogą szła Motorola, która w swoim Moto AI wykorzystuje zarówno narzędzia Copilot, jak i Perplexity. Tą drogą poniekąd pójdzie Apple, które nową Siri zasili modelami Gemini.

Bixby była nieobecna na wielu rynkach, a Perplexity jest obecne na wielu rynkach, także w Polsce. Zaimplementowanie tej usługi sprawia, że w razie oziębienia stosunków z Google, co od lat jest obawą Samsunga, producent będzie miał rozwiązanie. Z kolei dla Perplexity to dostęp do milionów użytkowników i ich zapytań, które pomogą w szkoleniu kolejnych modeli.

Nowego agenta aktywujemy komendą "Hey, Plex"

Samsung Galaxy AI może stać się czymś więcej niż zestawem narzędzi na smartfonach czy tabletach. W wewnętrznych badaniach firma dostrzega, że 8 na 10 użytkowników korzysta z więcej niż dwóch agentów AI do wykonywania zadań. Celem producenta jest to, by zmniejszyć liczbę wyjść z jednej aplikacji i uzyskiwać jak najwięcej informacji poprzez działania sztucznej inteligencji w tle.

Aktywacja Perplexity będzie odbywała się zarówno za pośrednictwem komendy głosowej, jak i poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku bocznego, jak ma to miejsce obecnie z Gemini. Na razie producent nie wspomina o implementacji w starszych modelach, ale można się tego spodziewać tak samo, jak poprzednio producent rozszerzał dostępność funkcji na starsze smartfony Galaxy.

Źródło: Samsung Galaxy Newsroom