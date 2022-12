motorola edge 30 fusion doczeka się nowej wersji kolorystycznej. Nie byle jakiej, bo Viva Magenta.

motorola edge 30 fusion w kolorze roku 2023 według Pantone

Tak jak sugerowano, współpraca firmy Motorola i instytutu Pantone zacieśnia się. Mieliśmy okazję testować smartfona edge 30 neo w wersji Very Peri, kolorze roku 2022 według Pantone. Teraz natomiast zapowiedziano, iż pojawi się edge 30 fusion w wersji Viva Magenta nawiązującej do koloru roku 2023 według Pantone. Do zestawu dołączane będą słuchawki douszne MOTO BUDS 600 ANC.

Jednocześnie Lenovo informuje, iż można spodziewać się czegoś więcej. Zanosi się na szersze partnerstwo dotyczące koloru roku 2023 Pantone, wykraczające poza telefony. Najprawdopodobniej dotknie ono także tabletów, a nawet komputerów.

Viva Magenta. Co to za kolor?

Na pierwszy rzut oka niektórzy mogą stwierdzić, iż mowa o czerwonym i szczególnie mnie to nie zdziwi. Oczywiście Motorola i Pantone ujmują to inaczej. Viva Magenta opisywany jest jako „wyrazisty kolor bazujący na czerwieni z chłodnymi niebieskimi odcieniami będący efektami inspiracji przyrodą zbadaną przy użyciu technologii”. Ma doskonale pasować do etosów Lenovo i Motorola, aczkolwiek czy faktycznie tak jest? To możecie oceniać sami, póki co na przykładzie smartfona edge 30 fusion.

„Nasze wyłączne, globalne partnerstwo z Pantone w kategorii smartfonów wkracza w nowy etap. Jako jedyny producent wprowadzamy na rynek urządzenie w kolorze roku 2023 Pantone, aby umożliwić konsumentom eksplorowanie, tworzenie i przełamywanie barier dzięki technologii. Ten kolor wiernie odzwierciedla bieżący moment kulturowy i cieszymy się, że będziemy mogli wprowadzić na całym świecie smartfony motorola edge 30 fusion właśnie w tej wyrazistej barwie.” - Ruben Castano, dyrektor wykonawczy ds. doświadczeń użytkowników i designu Motorola

Specyfikacja motorola edge 30 fusion Viva Magenta bez zmian. A cena?

Jeśli chodzi natomiast o sam smartfon, to przypomnijmy, że jest on jednym z trzech przedstawicieli serii edge 30. W jej skład wchodzą także nieco tańsza i wspomniana już edge 30 neo, a także droższa, flagowa edge 30 ultra. Co istotne, wszystkie propozycje okazały się naprawdę dobre.

Kosztująca na premierę 2999 złotych, dziś motorola edge 30 fusion oferowana jest nawet kilkaset złotych taniej. Cena sugeruje, że mamy do czynienia z modelem z pogranicza średniej i wyższej półki i tak jest. Obudowa skrywa bowiem mocny procesor Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, 8 GB RAM i 128 GB szybkiej pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Ekran mierzy 6.55 cala, producent zastosował zakrzywiony panel OLED Full HD+ z odświeżaniem 144 Hz i HDR10+. Bateria nie imponuje pojemnością 4400 mAh, ale przy tym producencie i tak przekłada się to na niezłe osiągi, dochodzi do tego też szybkie ładowanie 68W.

motorola edge 30 fusion Viva Magenta ma pojawić się w sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. U nas będzie kosztować 2999 złotych. Drożej niż w przypadku dotychczasowych wersji, ale warto pamiętać o słuchawkach MOTO BUDS 600 ANC w zestawie.

