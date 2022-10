Motorola razr 2022 oferuje całkiem sporo, ale czy fani składanych smartfonów ją pokochają, to dopiero się okaże. Dość szybko, bo sprzedaż rusza lada dzień.

Nowy składany smartfon marki Motorola

Coraz więcej osób daje się przekonać do tego, że składane smartfony stały się już czymś więcej niż ciekawostką. W ostatnich tygodnia Motorola wprowadziła na rynek kilka naprawdę ciekawych standardowych telefonów, dziś chwali się kolejnym, ale właśnie składanym. To Motorola razr 2022, kolejne wcielenie słynnego modelu, już trzecie (po Motorola razr 2019 i Motorola razr 5G) w nowoczesnym wydaniu.

Trochę zmieniło się w kwestii designu, efekty każdy będzie oceniał z uwzględnieniem własnych upodobań. Wciąż mowa jednak o tej samej konstrukcji, czyli tzw. telefonie z klapką we współczesnej wersji. Motorola razr 2022 posiada dwa wyświetlacze - Quick View o przekątnej 2,7”, który pozwala np. przeglądać powiadomienia, czytać i wysyłać wiadomości, robić zdjęcia, dokonywać płatności bez otwierania telefonu. Po rozłożeniu użytkownik ma natomiast do dyspozycji wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,7” i wysokiej częstotliwości odświeżania do 144 Hz, z HDR10+.

Przeprojektowano zawias, teraz ma on pozwalać utrzymywać urządzenie otwarte w trybie widoku Flex, ustawiać pod różnymi kątami i umożliwiać pracę czy rozrywkę bez zajmowania rąk. Producent deklaruje, że starał się zachować minimalistyczny design, zdecydował się na czarny (Satin Black) wariant kolorystyczny z matowym wykończeniem. Urządzenie jest odporne na zachlapania zgodnie z normą IP52, waży 200 g.

Specyfikacja Motorola razr 2022, co skrywa wnętrze?

Seria Motorola razr może być kojarzona z nieco mniejszymi możliwościami niż te, które oferuje konkurencja. Nie ma w tym nic dziwnego, bo do tej pory producent nie decydował się na topowe podzespoły. Teraz wygląda to jednak inaczej. Jeśli ktoś także po składanym smartfonie spodziewa się najwyższej wydajności, tutaj ją otrzyma.

Motorola razr 2022 została wyposażona w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 z układem graficznym Adreno 730, a także RAM LPDDR5 (8 GB lub 12 GB) oraz pamięć wewnętrzną w standardzie UFS 3.1 (128 GB lub 256 GB). Pod względem mocy obliczeniowych Motorola razr 2022 powinna naleźć się więc w czołówce smartfonów z systemem Android. Tym bardziej, że zgodnie ze standardami tego producenta oprogramowanie jest tu zbliżone do czystego, tego co oferuje Google. Nie zabrakło wsparcia platformy Ready For.

Padają również wzmianki mówiące o tym, iż zastosowano tu także najbardziej zaawansowany aparat umieszczony kiedykolwiek w składanym smartfonie (składanym w tym stylu, z klapką), ale tych deklaracji nie da się zweryfikować inaczej niż biorąc urządzenie do ręki i wykonując próbne zdjęcia oraz filmy - maksymalnie w 8K przy 30 fps.

Wiadomo, iż producent postawił na podwójny zestaw - 50 Mpix (2.0μm) z przysłoną f/1.8 i funkcją optycznej stabilizacji obrazu oraz 13 Mpix (1.12μm) z obiektywem ultraszerokokątnym 120˚, przysłoną f/2.2 i funkcją Macro Vision. Można będzie wykorzystać go również do zdjęć selfie, ewentualnie robić je po rozłożeniu całej konstrukcji i skorzystaniu z przedniego aparatu 32 Mpix.

Dostępność i cena smartfona Motorola razr 2022

Długo nie będziemy czekać na możliwość zakupu omawianej nowości. Motorola razr 2022 będzie dostępna w Polsce już od 28 października. Otrzymamy wariant 8 GB + 256 GB. Cenę smartfona ustalono na 5999 złotych.

Nie jest to mało, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, iż mowa o składanej konstrukcji. Producent przygotował ofertę flash sale, w jej ramach Motorola razr 2022 będzie oferowana od 28 października do 30 października (do końca dnia) w cenie 5499 złotych.

Gdzie można będzie udać się na zakupy? Smartfon ma pojawić się w popularnych sieciach z elektroniką, między innymi RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet i Komputronik. Zawita również do operatorów Plus, Play oraz Orange.

Źródło: motorola