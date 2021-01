Motorola Edge S to jak na tego producenta smartfon wyposażony w bardzo wydaje podzespoły. Pod pewnymi względami może nawet konkurować z topowymi konstrukcjami konkurencji.

Pierwszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 870

Smartfony z logo Motorola mają swoich zwolenników. Może nie są oni szczególnie liczni, ale pozwalają producentowi wciąż znaczyć coś na coraz bardziej zatłoczonym rynku mobilnym. W ofercie ma przede wszystkim smartfony z niższej i średniej półki, dziś miała zostać zaprezentowana bardziej zaawansowana konstrukcja. I tak też się stało, chociaż Motorola Edge S nie pozwala przedstawić się jednym, dwoma słowami.

Zgodnie z pojawiającymi się już wcześniej sugestiami, jest to pierwszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 870 wykonanym w 7nm procesie technologicznym. Nie mówiło się o nim wiele, ponieważ całą uwagę zgarnął bardziej zaawansowany Qualcomm Snapdragon 888 trafiający do najdroższych smartfonów. Qualcomm Snapdragon 870 jest nieco słabszy, ale jednocześnie też nieco mocniejszy od Qualcomm Snapdragon 865+. Wróży to bardzo dobrze co do wydajności. Tym bardziej, że producent pokusił się tutaj o pamięć RAM LPPDDR5 oraz szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1 i tradycyjnie dla siebie o czysty system Android.

Na co jeszcze można tutaj liczyć? Na 6.7-calowy ekran Full HD+ o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Nie wszystkim pewnie spodoba się, iż mowa o panelu IPS LCD. Motorola Edge S raczej nie będzie dorównywała topowym smartfonom pod względem możliwości fotograficznych. Pojemność baterii to bardzo solidne 5000 mAh, ale ładowanie 20W nie imponuje, ładowania bezprzewodowego zabrakło. Jest za to odpowiednie zaplecze komunikacyjne, łącznie z dual SIM i obsługą sieci 5G.

Specyfikacja Motorola Edge S w szczegółach

Android 11

6.7-calowy ekran IPS LCD Full HD+ (2520 x 1080 pikseli), 90 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 870 z Adreno 650

6 GB / 8 GB pamięci RAM LPPDDR5

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

kamera główna 64 Mpix f/1.7 + 16 Mpix 121° + 2 Mpix + ToF

kamera przednia 16 Mpix + 8 Mpix

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC, 4G LTE, 5G, dual SIM

bateria 5000 mAh, ładowanie 20W

odporność na zachlapania (IP52)

wymiary 168.38 x 73.97 x9.63 mm

Ile kosztuje Motorola Edge S?

Premiera smartfona miała miejsce w Chinach i tam też w pierwszej kolejności rozpocznie się sprzedaż. Ceny będą zaczynać się od 1999 juanów za wersję 6 GB + 128 GB. W prostym przeliczeniu to około 1200 złotych. Trzeba przyznać, że wygląda to kusząco. Należy jednak też przypuszczać, że w przypadku premiery na naszym kontynencie trzeba będzie zapłacić więcej.

Jak podoba Wam się Motorola Edge S?

Źródło: Motorola

