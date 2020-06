Motorola one fusion+ to kolejna propozycja tego producenta, która wedle założeń powinna kusić osoby celujące w średnią półkę cenową. W specyfikacji można znaleźć kilka mocnych punktów. Poznajcie je.

Motorola one fusion+ to ciekawa propozycja ze średniej półki

Właśnie dziś Motorola one fusion+ debiutuje w Polsce, wkrótce zostanie też wprowadzona do sprzedaży w wybranych krajach Europy. Dla nas to już jednak mniej istotne, w przeciwieństwie do tego, ile trzeba zapłacić za tę propozycję na naszym rynku.

Motorola one fusion+ została wyceniona na 1399 złotych, co w oparciu o nieoficjalne doniesienia i zachodnią cenę można uznać za dość optymistyczny obrót spraw. Producent przewidział dwa warianty kolorystyczne - Twilight Blue (niebieski), Moonlight White (biały).

Motorola one fusion+ pracuje pod kontrolą systemu Android 10, który jak to w przypadku tego producenta bywa nie został obciążony dodatkową nakładką i zbędnymi aplikacjami (ale posiada tzw. usprawnienia Moto znane sympatykom tej marki). Przy procesorze procesor Qualcomm Snapdragon 730 i 6 GB pamięci RAM wydajność powinna okazać się zatem zadowalająca.

To duży smartfon, ekran mierzy 6,5 cala, a jednocześnie cechuje się proporcjami 19.5:9 oraz rozdzielczością Full HD+ (2340x1080 pikseli) i wsparciem HDR10. Na pierwszy rzut oka widać, iż brakuje tutaj jakiegokolwiek wcięcia na frontowy aparat. Dla wielu osób będzie to atutem, został on osadzony w wysuwanym module. Główny aparat składa się natomiast z czerech obiektywów - głównego Quad Pixel, ulltraszerokokątnego, makro oraz czujnika głębi.

Specyfikacja Motorola one fusion+ w szczegółach

Android 10

6,5-calowy ekran 19.5:9, Full HD+ (2340x1080 pikseli), HDR10

ośmiordzeniowy procesor procesor Qualcomm Snapdragon 730

6 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 64 Mpix f/1.8 + 8 Mpix f/2.2, 118° + 5 Mpix f/2.4 + 2 Mpix f/2.4

kamera przednia 16 Mpix f/2.2

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual SIM (hybrydowy)

bateria 5000 mAh, ładowanie 15W

wymiary 162,9 x 76,9 x 9,6 mm

waga 210 g

Motorola one fusion+ to telefon z dużą baterią i zauważalnym brakiem w modułach łączności

Mocną stroną ma być tutaj bateria o pojemności 5000 mAh. Wedle zapewnień pozwoli na dwa dni typowego użytkowania smartfona. Akcentowana jest też obsługa technologii TurboPower, w tym przypadku oznacza to ładowanie 18W.

Aby nie było jednak za kolorowo, wypada też zaakcentować, iż widoczny jest tu pewien brak. Motorola one fusion+ nie została wyposażona w moduł łączności NFC. Mimo tego nie wydaje się skazana na pożarcie przez inne smartfony do 1500 złotych.

Źródło: Motorola

