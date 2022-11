Activision bardzo szybko dostało możliwość zapisania Call of Duty: Modern Warfare II na konto swoich sukcesów. I to tych największych.

Rekordowy weekend otwarcia w historii Call of Duty

Wiele jest głosów, że seria Call of Duty już się skończyła, nie oferuje niczego interesującego. Call of Duty: Modern Warfare 2 to jednak zdecydowane zaprzeczenie takich osądów. 28 października odbyła się premiera tego tytułu na PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, a także PlayStation 4 i Xbox One. Okazuje się, że chętnych do zakupów nie brakuje, a cena przecież niska nie jest.

Activision naprawdę ma się czym chwalić. Call of Duty: Modern Warfare 2 ustanowiło rekord serii związany z weekendem premierowym. Po 3 dniach sprzedaży udało się zarobić ponad 800 milionów dolarów. To największe otwarcie w historii marki.

Modern Warfare II lepsze od kinowych hitów

To wynik, który robi spore wrażenie. A gdyby na kimś jakimś cudem nie robił, to można dodać, że jest to rezultat przebijający największe światowe premiery kinowe tego roku, takich pieniędzy w tak krótkim czasie nie wygenerowały wspólnie nawet Top Gun: Maverick i Doktor Strange w multiwersum obłędu.

„Dziękuję graczom za wpisanie Modern Warfare II do księgi rekordów, a także ustanowienie najbardziej dochodowego otwarcia w rozrywce w całym roku. To dla nas zaszczyt i przywilej, że możemy zapewnić historyczny weekend premierowy najlepszym fanom na świecie. Choć ten debiut był niesamowity, Call of Duty ma w zanadrzu znacznie więcej. Na horyzoncie czeka Was jeszcze niespotykany poziom wsparcia dla uniwersum Modern Warfare, a premiera Warzone 2.0 jest tuż za rogiem. To niesamowity czas dla serii.” - Johanna Faries, dyrektor generalny Call of Duty

Nadciągają kolejne atrakcje

Call of Duty: Modern Warfare 2 zebrało dobre opinie, średnia ocen z branżowych recenzji przekroczyła 80%. Gracze aż tak łaskawi nie są, ale w ich przypadku średnia około 70% i tak jest znacznie wyższa niż było to w ostatnich latach przy innych propozycjach z tej serii.

Zapewne przynajmniej niektórzy czekają na kolejne atrakcje, które pojawią się już wkrótce. Na 16 listopada zaplanowano premierę Call of Duty: Warzone 2.0.

Źrodło: Call of Duty