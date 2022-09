Internetowe biznesy potrafią być dziś warte naprawdę dużo pieniędzy. Świetnie pokazuje to przykład youtubera znanego jak MrBeast. Bez zawahania odrzucił on ofertę za 1 mld dolarów.

MrBeast – najbardziej rozrzutny spośród youtuberów

Ma ponad 100 milionów subskrybentów na głównym kanale i po kilka – kilkadziesiąt milionów na kolejnych pięciu. MrBeast niewątpliwie jest jednym z najpopularniejszych youtuberów na świecie, a mimo to nie ma w tym nic dziwnego, jeśli go nie kojarzysz. Jego profil jest bowiem dość… specyficzny.

MrBeast – którego prawdziwe nazwisko to Jimmy Donaldson – znany jest z rozrzutności. Zarabia olbrzymie pieniądze na swojej działalności, a następnie spore kwoty pompuje w kolejne filmy. To on niemal rok temu zorganizował Squid Game w realu i wydał prawie pół miliona dolarów na nagrodę dla zwycięzcy turnieju. Zresztą odpowiada za różnorakie wyzwania, w których oferuje nagrody idące w setki tysięcy dolarów.

Miliard dolarów? „Trochę mało”

Tylko w 2021 roku MrBeast zarobił około 54 milionów dolarów, co czyni go najlepiej zarabiającym youtuberem. Nie dziwi więc, że znajdują się osoby zainteresowane wykupieniem jego imperium. W podcaście FLAGRANT przyznał, że zaoferowano mu ostatnio miliard dolarów (czyli jakieś 5 miliardów złotych) w zamian za jego kanały i pozostałe działalności (a to między innymi firma produkująca gry i sieć restauracji Beast Burgers).

MrBeast najpierw uznał tę propozycję za kuszącą, ale później ją odrzucił. Stwierdził, że to stanowczo za mało. – „Uważam, że powinnyśmy mówić raczej o 10 albo nawet 20 miliardach dolarów” – przyznał we wspomnianym podcaście.

