New York Comic-Con był okazją do ujawnienia daty premiery i zwiastuna 3. sezonu serialu “Mroczne materie” na podstawie ostatniego tomu z trylogii powieści autorstwa Philipa Pullmana. Jaki finał historii szykują twórcy?

Mroczne materie – zwiastun sezonu 3.

“Mroczne materie” HBO Max to istny kalejdoskop nawiązań do nauki, technologii, religii, filozofii i symboliki. Podąża on śladem dwojga głównych bohaterów. To Lyra Belacqua (Dafne Keen) i Will Parry (Amir Wilson) – podróżujący przez wieloświat paralelnych wymiarów.

W trzeciej odsłonie produkcji wojna między światem ziemskim i niebiańskim, będąca drugą linią fabularną tytułu, wkracza w swoją ostateczną fazę, co przekłada się na widowiskowość nadchodzącej premiery (i najnowszego zwiastuna).

Bohaterowie przemierzają w tym czasie ziemie podległe Magisterium – organizacji kontrolującej całą Zachodnią Europę.

Mroczne materie 3 – obsada

Premiera “Mroczne materie 3” oznacza powrót na ekran związanych z tytułem aktorów. Zagoszczą w nim m.in. Ruth Wilson, Simone Kirby, Will Keen, Ruta Gedminstas oraz Jade Anouka.

Będzie to również okazja do wprowadzenia postaci wedle kreacji Adewale’a Akinnuoye-Agbaje, Jamiego Warda, Kobna’ego Holdbrook-Smitha, Simona Harrisona, Chipo Chung oraz Amber Fitzgerald-Woolfe.

Mroczne materie – kiedy 3. sezon?

Pierwszy sezon serialu zadebiutował w listopadzie 2019 roku. Po roku przerwy przyszedł czas na jego kontynuację. Niewiele więcej przyszło czekać również i tym razem. Światowa premiera “Mroczne materie 3” już 5 grudnia 2022 roku.

Źródło: Collider, materiały prasowe