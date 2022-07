Wydawało się, że fuzja WarnerMedia z Discovery przyniesie dużo dobrego. Pierwsze informacje są jednak dalekie od pozytywnych.

HBO Max rezygnuje z oryginalnych seriali w Europie

WarnerMedia (czyli właściciel HBO Max) oddziela się od AT&T i łączy się z Discovery (a więc między innymi właścicielem Playera) w jedną grupę o nazwie Warner Bros. Discovery. Zanim dojdzie do poważnych inwestycji konieczne jest w związku z tym obniżenie kosztów działalności. Konkretnie spółka szuka 3 miliardów dolarów oszczędności i właśnie się dowiedzieliśmy, że jednym z kluczowych punktów będzie tu wstrzymanie produkcji seriali oryginalnych w sporej części Europy – niestety także w Polsce.

Oznacza to, że przyszłość takich seriali jak szwedzkie Pożądanie, Kamikaze (produkcji duńskiej) czy polska Odwilż z Katarzyną Wajdą w roli głównej, stoi pod znakiem zapytania. Mało tego, spora część tego typu produkcji ma w ogóle zniknąć z katalogu serwisu, a kontynuacje, które są już w toku, mogą trafić do innych usług.

Niepewna jest też przyszłość Playera

I w ten sposób dochodzimy do Playera. W Polsce działają bowiem dwa serwisy streamingowe należące do grupy Warner Bros. Discovery – HBO Max i właśnie Player. Nie wiadomo w tym momencie, jaka przyszłość czeka tę drugą usługę. Nie wiadomo zresztą, co z obiema usługami – czy zostaną one ze sobą połączone jeszcze mocniej niż dotychczas? A może któraś z nich będzie musiała zniknąć?

Globalnie Warner Bros. Discovery również ma dwa serwisy i chce je połączyć w jeden: są to HBO Max i Discovery+, a ten drugi w Polsce jest częścią oferty Playera. Niewykluczone więc, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której wszyscy… przegrywają. HBO Max traci europejskie seriale, a Player – katalog Discovery. Oczywiście wciąż jest też szansa na pozytywny finał.

Źródło: Engadget, Variety, informacja własna