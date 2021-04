MSI MPG CoreLiquid K360 to najdroższe chłodzenie AiO dla procesorów Intel i AMD. Producent kusi jednak dobrą wydajnością, efektownym designem i ciekawymi funkcjami. Czy jest warte swojej ceny

4,2/5 Plusy - bardzo dobra wydajność,; - dodatkowe chłodzenie sekcji zasilania płyty głównej,; - ekran LCD na bloko-pompce,; - wentylatory z podświetleniem ARGB LED,; - rozbudowany program do zarządzania chłodzeniem,; - kompatybilność z wszystkimi obecnymi procesorami. Minusy - zaporowa cena,; - głośna praca wentylatorów,; - skomplikowany montaż (dużo kabelków),; - przydałaby się dodatkowa porcja pasty termoprzewodzącej.

Z czym się kojarzy firma MSI? Większości naszych czytelników pewnie z kartami graficznymi, płytami głównymi i laptopami. To nie wszystko. Jakiś czas temu producent wszedł na rynek chłodzeń AiO z innowacyjnymi modelami MAG CoreLiquid 240R i 360R, które zostały dobrze ocenione przez recenzentów.

Okazuje się, że MSI na tym nie poprzestało. Niedawno w ofercie marki pojawiły się modele MPG CoreLiquid K240 i K360 – tym razem mamy do czynienia z propozycją dla użytkowników, którzy nie uznają kompromisów i oczekują sprzętu z najwyższej półki. Producent jest pewny nowych zestawów, więc postanowiliśmy sprawdzić jeden z nich.

Czym się różni chłodzenie MSI MPG CoreLiquid K360 od CoreLiquid K240?

Seria MPG CoreLiquid obejmuje dwa zestawy - CoreLiquid K240 z chłodnicą w rozmiarze 240 mm i dwoma wentylatorami oraz CoreLiquid K360 z chłodnicą w rozmiarze 360 mm i trzema wentylatorami. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółowym porównaniem, zerknijcie na tabelę poniżej.

Model MSI MPG CoreLiquid K240 MSI MPG CoreLiquid K360 Blok wodny Miedziany Pompka Asetek 7. gen Obroty pompki 2800 (+/- 300) RPM Głośność pompki 20 dB Węże 400 mm Wymiary chłodnicy 272,5 x 120 x 27 mm

(aluminiowa) 394 x 120 x 27 mm

(aluminiowa) Wentylatory 2x Torx Fan 4.0 120 mm 3x Torx Fan 4.0 120 mm Łożysko Podwójne łożysko kulkowe Podwójne łożysko kulkowe Obroty wentylatora 0 - 2500 RPM 0 - 2500 RPM Przepływ powietrza do 77,4 CFM do 77,4 CFM Ciśnienie statyczne do 4,29 H 2 O mm do 4,29 H 2 O mm Generowany hałas do 39,9 dB do 39,9 dB Dodatkowe » wentylator Torx Fan 3.0 60 mm owiewający sekcję zasilania

» ekran 2,4 cala LCD na bloku wodnym

» podświetlenie ARGB LED wentylatorów Kompatybilność » Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1366, LGA 2011(-3), LGA 2066

» AMD AM4, FM2(+), FM1, AM3(+), AM2(+), TR4, sTRX4, SP3 Żywotność » Pompka: 50 000 godzin

» Wentylatory: 100 000 godzin Cena 899 zł 1189 zł

Ceny chłodzeń MSI MPG CoreLiquid

Seria MSI MPG CoreLiquid to propozycja z najwyższej półki, również tej cenowej - sugerowane stawki to odpowiednio:

MSI MPG CoreLiquid K240 - 899 zł

MSI MPG CoreLiquid K360 - 1189 zł

Modele MSI MPG CoreLiquid K240 i K360 to najdroższe zestawy AiO, jakie można dostać na rynku - w tych cenach właściwie już można pokusić się o budowę chłodzenia wodnego z osobnych części.

Chłodzenie MSI MPG CoreLiquid K360

Do naszej redakcji trafił zestaw MPG CoreLiquid K360. Konstrukcja powinna oferować lepszą wydajność względem modelu MPG Core Liquid K240, ale zajmuje więcej miejsca - warto zatem sprawdzić, czy na pewno zmieści się w obudowie.

Chłodzenie MSI MPG CoreLiquid K360 zostało zaprojektowane we współpracy z firmą Asetek, które jest głównym graczem na rynku zestawów AiO. Warto jednak zauważyć, że jego budowa różni się od konkurencyjnych modeli.

Producent zastosował potężną bloko-pompkę, której rozmiary można porównać do niedużych coolerów CPU. To najciekawszy element chłodzenia, więc warto zagłębić się w jego szczegóły.

Ciepło z procesora jest odbierane za pomocą miedzianego bloku wodnego – jego podstawa ma okrągły kształt i bez problemu obejmuje procesory pod gniazda Intel LGA 1200 / LGA 2066 i AMD AM4. Gorzej wygląda kwestia modeli AMD Ryzen Threadripper pod sTRX4 - tutaj blok wodny nie będzie obejmować całej powierzchni odpromiennika ciepła.

Producent zastosował też najnowszą pompkę firmy Asetek, której prędkość jest regulowana za pomocą sygnału PWM - maksymalne obroty to 2800 RPM (+/- 300 RPM), a generowany hałas ma nieprzekraczać 20 dBA. Producent oszacował żywotność elementu na 50 000 godzin.



Górna osłona bloko-pompki jest mocowana na magnesach, dzięki czemu można ją łatwo zdemontować

To nie wszystko! Zestaw MSI MPG CoreLiquid K360 został także wyposażony nieduży, 60-milimetrowy wentylator Torx Fan 3.0 na bloko-pompce, który ma za zadanie owiewać elementy przy podstawce procesora na płycie głównej.

Taka konstrukcja nie jest zbyt często spotykana w chłodzeniach AiO, ale jest bardzo pomysłowym rozwiązaniem – dodatkowy nawiew pozwoli lepiej schłodzić sekcję zasilania płyty głównej, pamięci RAM i ewentualnie dysk SSD (jeżeli producent płyty umieścił gniazdo M.2 w pobliżu podstawki). Czy dodatkowy wentylator zdaje egzamin? Sprawdzimy to podczas testów.

Nie zapomniano też o wyglądzie chłodzenia, ale tym razem nie mamy do czynienia z pospolitym podświetleniem LED. Producent postawił na ciekawsze rozwiązanie. Na obudowie bloko-pompki zamontowano 2,4-calowy ekran LCD o rozdzielczości 320x240 px – można na nim wyświetlić informacje diagnostyczne, godzinę lub dowolnie zaprogramowaną grafikę. Miłośnicy personalizacji PC-ta powinni być zachwyceni.

Zestaw MSI MPG CoreLiquid K360 wykorzystuje aluminiową chłodnicę typu 360 mm, którą połączono z bloko-pompką za pomocą dwóch elastycznych węży w nylonowym oplocie. Co istotne, producent zdecydował się na smukły radiator (27 mm) – co prawda nie oferuje on zbyt dużej pojemności cieplnej, ale za to nie powinien sprawiać problemów z kompatybilnością w obudowach.

Na chłodnicy zainstalowano trzy 120-milimetrowe wentylatory Torx Fan 4.0, które wyposażono w adresowalne podświetlenie LED (ARGB LED). Dodatek pozwoli rozświetlić wnętrze komputera, co powinno skusić osoby zwracające uwagę na wygląd komputera.

„Śmigiełka” wykorzystują podwójne łożysko kulkowe i specjalnie połączone łopatki – taka budowa ma zapewniać bardziej skoncentrowany strumień powietrza i przez to lepiej odprowadzać ciepło z radiatora. Żywotność modeli Torx Fan 4.0 oszacowano na 100 000 godzin.

Oprogramowanie - duży atut zestawów MSI MPG CoreLiquid K240 i K360

Sporym atutem zestawów MSI MPG CoreLiquid K240 i K360 jest oprogramowanie - MSI Center dla platform Intel 500 lub MSI Dragon Center i CoreLiquid APP dla platform AMD i starszych Intel.

Narzędzie pozwala zaprogramować ekranik LCD - mogą być na nim wyświetlane: informacje diagnostyczne (z kilku pozycji można wybrać tylko trzy), aktualna godzina lub dowolnie przygotowana grafika (w rozdzielczości 320 x 240 px). Brakuje nam opcji dodania animacji GIF (tak jak np. w zestawie NZXT Kraken Z73).

Narzędzie pozwala też sterować prędkością obrotową pompki oraz wentylatorów na chłodnicy (niezależnie) i bloku wodnym. Producent przewidział predefiniowane tryby: zbalansowany (Balance), cichy (Silent Mode) i wydajny (Game Mode), a także opcję samodzielnego ustawienia krzywej.

Nie zabrakło też opcji zarządzania podświetleniem wentylatorów na chłodnicy - do dyspozycji oddano kilka efektów (jest też możliwość całkowitego wyłączenia iluminacji).

Montaż chłodzenia MSI MPG CoreLiquid K360

MSI MPG CoreLiquid K360 pasuje do wszystkich współczesnych podstawek – Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 1366, LGA 2011(-3) i LGA 2066 oraz AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+), TR4, sTRX4 i SP3 (przy czym w przypadku gniazd TR4, sTRX4 i SP3 konieczne jest wykorzystanie zapinki dodawanej w zestawie z procesorem).

Jak wygląda kwestia montażu? Zestaw bazuje na konstrukcji zaprojektowanej przez firmę Asetek, więc instalacja chłodzenia wygląda podobnie, jak w przypadku innych chłodzeń tego producenta. Wyposażenie obejmuje instrukcję, ale w razie potrzeby można też posłużyć się filmikami instruktażowymi.

Instalacja blokopompki nie jest zbyt skomplikowana – procedura właściwie sprowadza się do zamontowania śrub montażowych (w platformach Intel LGA 115X/1200 konieczne jest jeszcze użycie płytki backplate) i przykręcenia do nich bloku z odpowiednim uchwytem. Pasta termoprzewodząca została naniesiona na blok, więc nie trzeba jej rozsmarowywać po procesorze. Przydałoby się jednak dorzucić dodatkową tubkę, która będzie wymagana przy ewentualnej modernizacji sprzętu.

Następnie należy przykręcić wentylatory do chłodnicy i zamontować ją w obudowie. Zastosowane węże są długie (400 mm) i elastyczne, więc nie powinno być problemów z odpowiednim ułożeniem radiatora (polecamy zamontować go na górnej ściance obudowy).

Bardziej problematyczna może okazać się kwestia podłączenia przewodów, bo CoreLiquid K360 ma ich naprawdę sporo (z samej bloko-pompki wychodzi aż 7 kabelków). Polecamy jednak obejrzeć poradnik, który rozwiewa wszelkie wątpliwości. Potem jeszcze wystarczy uporać się z kwestią aranżacji okablowania... co niestety też zajmuje sporo czasu.

Test chłodzenia MSI MPG CoreLiquid K360

Zestaw MSI MPG CoreLiquid K360 przetestowaliśmy na procesorze AMD Ryzen 9 3900XT, który generuje dużo ciepła i jest sporym wyzwaniem dla chłodzeń CPU. Żeby jednak nie było zbyt łatwo, oprócz testów przy standardowych zegarach, sprawdziliśmy też temperatury przy mocnym podkręceniu jednostki (4,3 GHz z napięciem 1,3 V).

Chłodzenie MSI MPG CoreLiquid K360 porównaliśmy do dwóch innych zestawów AiO, które ostatnio mieliśmy okazję przetestować - be quiet! Silent Loop 2 280 z chłodnicą w rozmiarze 280 mm oraz Arctic Liquid Freezer II 420 z chłodnicą w rozmiarze 420 mm. Za kontrolę obrotów odpowiadała aplikacja MSI CoreLiquid APP (sprawdziliśmy tryb Silent i G.I.).

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (tryb Small FFTs, który potrafi bardzo mocno rozgrzać procesor). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 24 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 30 cm (bez obudowy).

AMD Ryzen 9 3900XT: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 38 dB) 43

18 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 47

12 MSI MPG CoreLiquid K360 (Silent)

(max. 40 dB) 48

12 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 49

16

ASUS ROG Crosshair VIII Hero: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 46 dB) 14

4 MSI MPG CoreLiquid K360 (Silent)

(max. 40 dB) 17

4 Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 38 dB) 18

5 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 38 dB) 22

7

MSI MPG CoreLiquid K360 oferuje dobre osiągi - temperatury procesora są zbliżone do zestawu be quiet! Silent Loop 2 280, ale na sekcji zasilania zanotowaliśmy dużo niższe. Szkoda tylko, że przy obciążeniu chłodzenie było dosyć głośne (dopiero w trybie Silent można mówić o akceptowalnym poziomie hałasu).

AMD Ryzen 9 3900XT OC: temperatura procesora (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 44 dB) 65

23 MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 66

13 MSI MPG CoreLiquid K360 (Silent)

(max. 48 dB) 69

13 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 69

16

ASUS ROG Crosshair VIII Hero OC: temperatura sekcji zasilania (delta)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek MSI MPG CoreLiquid K360 (G.I.)

(max. 57 dB) 18

7 MSI MPG CoreLiquid K360 (Silent)

(max. 48 dB) 19

7 Arctic Liquid Freezer II 420

(max. 44 dB) 20

5 be quiet! Silent Loop 2 280

(max. 45 dB) 27

8

Jak to wygląda po podkręceniu 12-rdzeniowego Ryzena? Wydajność chłodzenia MSI MPG CoreLiquid K360 w takim scenariuszu robi wrażenie - dotyczy to nie tylko temperatur procesora, ale też odczytów z sekcji zasilania. Gorzej wygląda kwestia kultury pracy, bo w w trybie G.I. wentylatory rozkręcały się do maksymalnej prędkości, co skutkowało bardzo wysokim poziomem głośności (polecamy zatem ustawić tryb cichy, który pozwala choć trochę obniżyć hałas).

MSI MPG CoreLiquid K360 - na wypasie, ale czekamy na więcej

MSI MPG CoreLiquid K360 to na pewno jedno z ciekawszych chłodzeń AiO, jakie ostatnio mieliśmy okazję sprawdzić. Zestaw oferuje dużo większe możliwości od dużej części konkurencyjnych konstrukcji, ale ma też swoje wady, wliczając w to iście zaporową cenę.

MSI MPG CoreLiquid K360 to tylko pozornie zwykłe chłodzenie AiO. Oczywiście mamy do czynienia z bloko-pompką i chłodnicą (w tym przypadku 360 mm), ale oprócz tego zastosowano dodatkowy nawiew na sekcję zasilania, ekran LCD, a wentylatory z chłodnicy przyozdobiono podświetleniem ARGB LED. No i oprogramowanie – nie powstydziliby się go inni producenci. Śmiało można powiedzieć, że jest wszystko, czego oczekiwalibyśmy od wypasionego chłodzenia.

CoreLiquid K360 zalicza się do konstrukcji typu AiO, dzięki czemu montaż nie jest tak skomplikowany, jak w przypadku składanych zestawów chłodzenia cieczą. Musimy się jednak liczyć z czasochłonną aranżacją okablowania. Oczekiwalibyśmy też dodatkowej porcji pasty termoprzewodzącej pod kątem ewentualnej modernizacji komputera.

Co ważne, zestaw oferuje bardzo dobrą wydajność – MPG CoreLiquid K360 bez problemu poradził sobie nawet z podkręconym procesorem Ryzen 9 3900XT. Konstrukcja MSI zapewnia też dodatkowy nawiew na sekcję zasilania płyty głównej (czego brakuje w wielu konkurencyjnych zestawach AiO). Gorzej wygląda kwestia kultury pracy – mówiąc wprost, nowe chłodzenie jest po prostu głośne. Polecamy zatem ustawienie trochę mniej wydajnego profilu cichego lub samodzielną regulację krzywych obrotów.

Cena to chyba największa wada chłodzenia MSI MPG CoreLiquid K360 – w polskich sklepach można je znaleźć za około 1200 złotych. Dla większości naszych czytelników to zaporowa stawka, aczkolwiek pewnie znajdą się klienci, którzy nie zwracają uwagę na cenę i są w stanie tyle wyłożyć na wypasione AiO. Problem w tym, że w takim budżecie można już pomyśleć nad budową efektywniejszego (ale niekoniecznie efektowniejszego) chłodzenia wodnego z osobnych części.

MSI MPG CoreLiquid K360 - ocena końcowa:

