Nowy rok oznacza prezentacje nowego sprzętu dla graczy i twórców treści. Firma MSI zapowiedziała podczas targów CES 2023 nowe laptopy, które w tym roku pojawią na sklepowych półkach.

Prezentacja nowych laptopów oczywiście nie jest przypadkowa. Niedawno na rynku zadebiutowały mobilne procesory Intel Core 13. generacji oraz karty graficzne Nvidia GeForce RTX 4000. Firma MSI wykorzystała nowy sprzęt w swoich najnowszych laptopach.

MSI Titan, Raider i Vector - nowe laptopy dla wymagających graczy

Wymagający gracze powinni zwrócić uwagę na nowe wersje laptopów Titan GT (17,3 cala), Raider GE (16 i 17 cali) i Vector GP (17,3 cala) - to modele z górnej półki, które sprawdzą się jako wydajny komputer do gier i tworzenia treści. Uwagę zwraca nie tylko efektowne wzornictwo, ale też świetna specyfikacja.

Do dyspozycji oddano szybki ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 px (16:10) i odświeżaniu 240 Hz. Ponadto znajdziemy tutaj gamingową klawiaturę opracowaną we współpracy z firmą SteelSeries oraz system audio przygotowany we współpracy z firmą Dynaudio.

Producent zastosował też nowe podzespoły - procesory Intel Core 13. generacji (maksymalnie Intel Core i9-13980HX) oraz karty graficzne Nvidia GeForce RTX 4000 (maksymalnie GeForce RTX 4090). Co ważne, specyfikacja przewiduje też przełącznik MUX, więc istnieje tutaj możliwość automatycznego przełączania między zintegrowanym układem graficznym i samodzielną kartą graficzną.

Nowe wersje laptopów wyposażono w usprawnione chłodzenie, które ma jeszcze lepiej odprowadzać ciepło z komponentów. W przypadku topowych modeli Titan GT zastosowano nowatorską technologię MSI OverBoost Ultra, dzięki której procesor i karta graficzna mogą jednocześnie pobierać łącznie do 250 W (75 W dla CPU i 175 W dla GPU).

MSI Stealth - smukłe modele o mocnej specyfikacji

Na stoisku producenta można było także zobaczyć nową serię laptopów MSI Stealth w pełnym zakresie rozmiarów wyświetlacza – od niedużych 14-calowych ekranów, poprzez standardowe panele o wielkości 15 i 16 cali, aż do dużych, 17-calowych laptopów.

Na szczególną uwagę zasługują modele Stealth 14 Studio i Stealth 16 Studio. Obydwa laptopy wyróżniają się lekką i wytrzymałą obudową, którą wykonano ze stopu magnezowo-aluminiowego. W wersji Stealth 15 zastosowano zaś świetny ekran OLED o odświeżaniu 240 Hz.

Specyfikacja obejmuje procesory Intel Core 13. generacji i karty graficzne GeForce RTX 4000. Co ważne, modele z rodziny Stealth 17/16/14 Studio są zgodne ze standardem Nvidia Studio, dzięki czemu sprawdzą się nie tylko jako sprzęt do grania, ale też jako narzędzie do tworzenia treści.

Nie zapomniano też o odpowiednim chłodzeniu podzespołów. Na szczególną uwagę zasługuje Stealth 14 Studio – producent zastosował tutaj system oparty o komorę parową (MSI Vapor Chamber), co pozwoliło zmieścić w środku wydajne podzespoły. Producent chwali się, że jest to najwydajniejszy 14-calowy laptop do gier.

MSI Cyborg, Pulse, Katana i Sword – tańsze laptopy dla graczy

Modele MSI Cyborg (15,6 cala), Pulse (15,6 i 17,3 cala), Katana (15,6 i 17,3 cala) i Sword (15,6 i 17,3 cala) to propozycja dla graczy, którzy poszukują wydajnego i dobrze wycenionego sprzętu. Zadbano tutaj nie tylko o efektowną stylistykę, ale też dobrą specyfikację.

to całkowicie nowa seria gamingowych laptopów - uwagę zwraca futurystyczna, półprzezroczysta obudowa, przez którą można podejrzeć wnętrze urządzenia. W środku zainstalowano starszy procesor Intel Core 12. generacji w połączeniu z kartą graficzną GeForce RTX 4050 lub 4060.

W przypadku serii Katana, Sword i Pulse można mówić o modernizacji - specyfikacja przewiduje najnowsze procesory Intel Core 13. generacji i karty graficzne GeForce RTX 4000. Modele te są teraz dostępne też z przełącznikami MUX, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwiej przełączać się między grafiką zintegrowaną i samodzielną kartą graficzną.

MSI Creator Z - marzenie twórców treści

Modele MSI Creator Z17 HX Studioi Creator Z16 HX Studio zainteresują głównie twórców treści, którzy poszukują wydajnego i stylowego laptopa do pracy. Konstrukcję zamknięto w smukłej obudowie wykonanej na obrabiarce CNC.

Producent zastosował dotykowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 px (16:10). Co ważne, zastosowany ekran może być obsługiwany rysikiem MSI Pen 2, który umożliwia rozróżnienie 4096 poziomów nacisku i oferuje funkcję dotykowego sprzężenia zwrotnego.

Specyfikacja wygląda naprawdę przyzwoicie – w środku znajdziemy procesory Intel Core 13. generacji i karty graficzne Nvidia GeForce RTX 4000. Warto dodać, że sprzęt może pochwalić się certyfikatem Nvidia Studio.

MSI Prestige - smukłe i wydajne laptopy dla twórców treści

Na koniec modele MSI Prestige 13 EVO, Prestige 14 EVO i Prestige 16 EVO. To nowoczesne laptopy, które wyróżniają się bardzo dobrą wydajnością i kompaktową budową - taka propozycja powinna zainteresować twórców treści, oczekujących kompaktowego sprzętu.

Specyfikacja przewiduje procesory Intel Core 13. generacji. Dodatkowo w modelu Prestige 16 EVO dostępna jest konfiguracja z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 4050 lub RTX 4060 (może ona pochwalić się zgodnością ze standardem NVIDIA Studio).

Prestige 13 Evo to wyjątkowo kompaktowa konstrukcja. Laptop został zamknięty w obudowie ze stopu magnezowo-aluminiowego, dzięki czemu jego waga to zaledwie 990 gramów. Producent zastosował też mocną baterię o pojemnosci 75 Wh, która pozwoli nawet na 15 godzin działania urządzenia.

Źródło: MSI