Premiera karty GeForce GTX 1630 dopiero przed nami, ale już teraz ujawniamy specyfikację modelu MSI GeForce GTX 1630 Aero ITX.

Premiera karty GeForce GTX 1630 została zaplanowana dopiero na 28 czerwca, ale w sieci już teraz pojawia się sporo informacji o "nowej" konstrukcji „zielonych”. Czego możemy się spodziewać?

Co oferuje GeForce GTX 1630?

Na początku należy zaznaczyć, że GeForce GTX 1630 ma zaliczać się do najsłabszych konstrukcji dostępnych na rynku – będzie to model zaprojektowany z myślą o tanich komputerach do grania w Full HD (i to nie na wysokich ustawieniach).

Model GeForce GTX 1630 GeForce GTX 1650 DDR5 GeForce GTX 1650 DDR6 Generacja Nvidia Turing Nvidia Turing Nvidia Turing Układ graficzny Turing TU117-150 Turing TU117-300 Turing TU117-300 Jednostki cieniujące 512 896 896 Taktowanie rdzenia 1785 MHz 1590 MHz 1590 MHz Pamięć wideo 4 GB GDDR5 64-bit 4 GB GDDR5 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 12 000 MHz 8000 MHz 12 000 MHz Przepustowość pamięci 96 GB/s 128 GB/s 192 GB/s TDP 75 W 75 W 75 W

Można powiedzieć, że GeForce GTX 1630 to „obcięty” GeForce GTX 1650. Producent zastosował słabszy układ graficzny Nvidia Turing TU117 oraz 4 GB pamięci wideo typu GDDR6 64-bit. Współczynnik TDP oszacowano na 75 W, więc standardowo nie jest tutaj wymagane podpięcie dodatkowego zasilania.

Ujawniamy specyfikację karty MSI GeForce GTX 1630 Aero ITX

Wiemy, że GeForce GTX 1630 pojawi się w niereferencyjnych wersjach. Niedawno pisaliśmy o modelu Colorful GeForce GTX 1630 BattleAx, ale swoje wersje planuje też firma MSI – w tym model Aero ITX. Tak się składa, że na stronie producenta "przypadkowo" natrafiliśmy na specyfikację karty ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Producent potwierdził specyfikację karty. W standardowej wersji taktowania mają wynosić 1785 MHz dla rdzenia i 12 000 MHz dla pamięci VRAM.



MSI GeForce GTX 1650 Aero ITX - tak samo powinien wyglądać MSI GeForce GTX 1630 Aero ITX

Karta wykorzystuje nieduże chłodzenie z jednym dużym wentylatorem (całość ma zaledwie 170 mm długości, dzięki czemu zmieści się do komputerków typu ITX). Do dyspozycji oddano trzy wyjścia obrazu: DVI-D, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4a. W odróżnieniu od wersji Colorful, nie jest tutaj wymagane podpięcie dodatkowego zasilania.

Szczegóły na temat ceny jeszcze nie są znane, ale model MSI GeForce GTX 1630 Aero ITX powinien być jedną z tańszych konstrukcji dostępnych na rynku.

