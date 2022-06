Coraz większymi krokami zbliża się premiera karty graficznej GeForce GTX 1630, która ma napędzać najsłabsze komputery do gier. Wiemy jak będzie wyglądać model firmy Colorful.

GeForce GTX 1630 to podstawowa konstrukcja Nvidii, która ma zaliczać się do najsłabszych kart graficznych do gier. Nie powinniśmy tutaj oczekiwać topowych osiągów.

Specyfikacja karty wyciekła do sieci już jakiś czas temu – można powiedzieć, że właściwie mamy do czynienia z "obciętym" modelem GeForce GTX 1650 z 2019 roku.

Model GeForce GTX 1630 GeForce GTX 1650 DDR5 GeForce GTX 1650 DDR6 Generacja Nvidia Turing Nvidia Turing Nvidia Turing Układ graficzny Turing TU117-150 Turing TU117-300 Turing TU117-300 Jednostki cieniujące 512 896 896 Taktowanie rdzenia 1800 MHz 1590 MHz 1590 MHz Pamięć wideo 4 GB GDDR5 64-bit 4 GB GDDR5 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 12 000 MHz 8000 MHz 12 000 MHz Przepustowość pamięci 96 GB/s 128 GB/s 192 GB/s TDP 75 W 75 W 75 W

Karta wykorzystuje układ graficzny z generacji Nvidia Turing oraz 4 GB pamięci GDDR6 64-bit. Współczynnik TDP oszacowano na 75 W.

Karta Corlorful GeForce GTX 1630 na zdjęciach

Co prawda premiera GeForce GTX 1630 podobno została zaplanowana na 28 czerwca (to już trzeci termin premiery tej karty), ale do sieci już wyciekły zdjęcia (a właściwie rendery) modelu opracowanego przez firmę Colorful.



Colorful GeForce GTX 1630 BattleAx

Producent zastosował dwuslotowe chłodzenie z dwoma wentylatorami, które schowano pod czarno-czerwoną obudową – taka konstrukcja powinna bez problemu poradzić sobie z odprowadzaniem ciepła z układu graficznego.

Warto również zauważyć, że karta dysponuje trzema wyjściami obrazu: DVI-D, HDMI i DisplayPort. Dziwi fakt, że konstrukcja wymaga podłączenia 6-pinowej wtyczki zasilającej (szczególnie, że wydajniejsze modele GeForce GTX 1650 nie wymagały podpięcia zasilania).



Colorful GeForce GTX 1630 BattleAx

Karty firmy Colorful są bardzo trudno dostępne na naszym rynku, więc pewnie podobnie będzie z modelem Colorful GeForce GTX 1630 BattleAx. Wiemy jednak, że niereferencyjne wersje karty przygotowują też inni producenci.

