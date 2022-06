Przed nami premiera kart graficznych AMD Radeon RX 7000, które mają przynieść znaczną poprawę wydajności. Niestety, musimy się też liczyć ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną.

Nowa generacja kart graficznych AMD ma przed nami coraz mniej tajemnic. Producent zastosuje tutaj architekturę RDNA 3, która wprowadzi kilka istotnych ulepszeń względem generacji RDNA 2 (Radeon RX 600). Prawdziwym hitem ma być jednak konstrukcja oparta o chiplety i niższy proces technologiczny (5 nm).

Nowe Radeony mają przynieść znaczny przyrost efektywności energetycznej (wydajności w przeliczeniu na pobieraną energię elektryczną). Niestety, musimy się liczyć też ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną.

Karty Radeon RX 7000 będą pobierać więcej mocy

Serwis Tom’s Hardware przeprowadził wywiad z Samem Naffzigerem, starszym wiceprezesem i architektem technologii w AMD. Cały wywiad znajdziecie tutaj, ale najciekawszy wydaje się wątek dotyczący zapotrzebowania kart na energię elektryczną.

Naffziger potwierdził, że nowa generacja kart będzie pobierać więcej energii elektrycznej - producent musi to zrobić, bo… to samo zrobi konkurencja i nowe karty GeForce też będą cechować się wyższym zapotrzebowaniem na energię (tyle tylko, że podobno znacznie wyższym niż w Radeonach).

Wydajność jest kluczowa, ale nawet jeśli nasze projekty są bardziej energooszczędne, nie oznacza to, że nie zwiększymy poziomu mocy, jeśli konkurencja robi to samo. Po prostu będą musieli podnieść go dużo bardziej, niż my to zrobimy.

Inżynier zauważa, że zwiększanie zapotrzebowania na energię w tej branży jest nieuniknione. Rośnie zapotrzebowanie na wydajność, ale wprowadzanie nowych procesów technologicznych drastycznie spowalnia, więc trzeba ratować się właśnie zwiększaniem limitów mocy układów graficznych.

Wygląda więc na to, że kolejne generacje kart graficznych będą przynosić poprawę wydajności i efektywności energetycznej, ale jednocześnie będą cechować się coraz wyższym zapotrzebowaniem na energię. Komputery będą więc pobierać coraz więcej energii elektrycznej, a rachunki za prąd pójdą w górę. Czy to dobry kierunek rozwoju technologii? Cóż, zdania na pewno będą podzielone...

Źródło: Tom’s Hardware