MSI wprowadza cztery komputery. I dla graczy, i dla biura

MSI zaprezentowało cztery komputery stacjonarne dla graczy, twórców i firm. W ofercie m.in. modele z AMD Ryzen X3D, Intel Core Ultra z NPU oraz kompaktowy PC do biura.

MSI rozszerza linię desktopów o cztery modele. Dwa flagowce celują w entuzjastów gier i AI, trzeci to tańsza opcja dla mainstreamu, a czwarty – kompaktowy PC do biura i studia. Producent podkreśla gotowość na AI, szybkie sieci i łatwą rozbudowę.

MPG Infinite Z3 X3D: Ryzen z 3D V-Cache i RTX 50

To pierwszy desktop MSI pod Ryzen X3D. Warianty z Ryzen 7 9800X3D lub 7800X3D łączone są z kartami GeForce RTX 5070 Ti–5090. Tryb X3D Gaming Mode ma podnosić wydajność w grach o 2–20 proc., a chłodzenie Silent Storm Cooling AI dba o niskie temperatury.

W specyfikacji są trzy sloty M.2, port DisplayPort 2.1 i Wi-Fi 6E. Producent akcentuje wysokie FPS w grach esportowych i wsparcie dla monitorów 500 Hz. Obudowa z hartowanym szkłem wspiera montaż bez narzędzi i podświetlenie Ambient Link.

MPG Infinite X3 AI 2nd: Intel Core Ultra z NPU i RTX 5090

Flagowiec na procesorach Intel Core Ultra 2. generacji oferuje wbudowane NPU do zadań AI i MSI AI Engine do automatycznych profili. W topowej konfiguracji pojawia się GeForce RTX 5090 oraz chłodzenie 360 mm AIO sterowane algorytmami.

Na pokładzie: cztery sloty M.2, DDR5 do 64 GB, Wi-Fi 7 i 5G LAN. Dodatkowe zasilanie GPU w płycie ma poprawiać stabilność w obciążeniach AI. Producent zapowiada integrację z Microsoft Copilot i personalizację Mystic Light RGB.

MAG Infinite S3 14th: tańsza ścieżka do gier

Model mainstreamowy bazuje na Intel Core i5-14400F i kartach GeForce RTX serii 40 – od RTX 3050 po RTX 5070. Systemy Silent Storm Cooling 2 i Frozr AI Cooling mają utrzymać kulturę pracy i przewidywać zmiany temperatur.

Zestaw wspiera DDR5 do 64 GB, Wi‑Fi 6E i zapewnia łatwą rozbudowę GPU, RAM i dysków. Transparentny bok eksponuje podświetlenie Mystic Light. W komplecie znajdują się klawiatura i mysz, co obniża koszt wejścia dla nowych graczy.

PRO DP80 A14G: 8-litrowy desktop do biura i studia

Kompakt 8 l zdobył Red Dot Award 2025. Oferuje Intel Core i7‑14700, opcjonalną grafikę NVIDIA GeForce RTX oraz 64 GB DDR5 w dual-channel. Dla firm przewidziano Dual LAN (2,5G + 1G), Wi‑Fi 7 i funkcję Chassis Intrusion Detection.

Producent podkreśla certyfikaty MIL‑STD i użycie materiałów PCR oraz opakowań FSC. Zintegrowany czytnik kart ułatwia pracę twórcom, a wsparcie Microsoft Copilot ma przyspieszać typowe zadania biurowe i podstawowe obciążenia AI.

