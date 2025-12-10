Jeden na tysiąc. Nothing zaskoczył nie tylko światełkami

Limitowana edycja smartfonów Nothing Phone 3(a) Community Edition powstała dzięki wysiłkowi użytkowników, którzy przez ostatnich kilka miesięcy nadsyłali pomysły na wygląd telefonu i jego oprogramowanie. Efektem jest smartfon, który nawiązuje do lat 90-tych i dwutysięcznych.

Na telefon przyszło nam trochę czekać. Producent zapowiedział konkurs na zaprojektowanie urządzenia jeszcze w marcu. W ramach współpracy między użytkownikami i fanami marki Nothing, a wdrożeniem urządzenia, minęło zatem blisko 9 miesięcy. W efekcie zrodził się telefon, który zaskakuje swoim designem i trafi do sprzedaży w limitowanym nakładzie 1000 sztuk.

Nothing otrzymało ponad 700 projektów od największych fanów. Zwyciężyło kilka projektów. Wygląd telefonu to dzieło Emre Kayganacla. Za akcesorium towarzyszące odpowiadają Ambrogio Tacconi oraz Louis Aymond. Jad Zock stworzył specjalny zegar na ekranie blokady. Wyróżnienie otrzymał także Sushruta Sarkar, który stworzył kampanię marketingową.

Telefon od społeczności - co oferuje Nothing Phone (3a) Community Edition?

Nothing Phone (3a) Community Edition swoją stylistyką nawiązuje do systemów operacyjnych i urządzeń, które pojawiły się na przełomie lat 90. Oraz dwutysięcznych. Obudowa w zielonym kolorze otoczona białymi ramkami swoim kolorem to jawna inspiracja tym, co mogliśmy zobaczyć na ekranach monitorów z Windowsem 95 i 98.

Przełamanie zieleni następuje tu nie tylko za sprawą białej ramki, ale i różowego przysisku oraz kilku akcentów z tyłu obudowy. Producent zabezpieczył urządzenie z tyłu zagiętym szkłem, co nadaje dodatkowy efekt przestrzenności i przypomina czasy przezroczystych obudów.



Nothing Phone (3a) Community Edition

Nothing przeniosło kolorystykę i styl gadżetów komputerowych do interfejsu, gdzie znajdziemy charaktetystyczną, zieloną tapetę. Dodatkiem do zestawu jest też zestaw sześciu kości z cyframi zapisanymi charakterystycznym fontem Nothing Ndot 55.

Limitowana dostępność, ale specyfikacja nie zaskakuje

Pod względem specyfikacji Nothing Phone (3a) Community Edition nie zaskakuje i jest kopią tego, co oferuje bazowy model (3a). Obudowa zachowała ten sam rozmiar i ten sam ekran 6,77 cala wykonany w technologii AMOLED z odświeżaniem do 120 Hz. Za moc obliczeniową odpowiada Snapdragon 7s Gen 3 połączony z 12 GB RAM-u. Limitowana edycja smartfonu zaoferuje 256 GB na pliki użytkownika.

Z tyłu urządzenia znajdziemy ten sam zestaw aparatów z główną matrycą 50 Mpix, aparatem z podwójnym przybliżeniem 50 Mpix oraz 8-megapikselowym ultraszerokokątnym oczkiem. Z przodu gości ta sama, 32-megapikselowa kamera do selfie. Wszystko wieńczy akumulator o pojemności 5000 mAh, który naładujemy przewodowo z mocą do 50W.

Jeżeli chcecie kupić jeden z 1000 smartfonów Nothing Phone (3a) Community Edition, zapiszcie się na stronie producenta do 11 grudnia. Przedsprzedaż rozpocznie się 12 grudnia i będzie otwarta tylko dla tych, którzy wcześniej wyrażą zainteresowanie zakupem telefonu. Jego cena to 1779 złotych, a za te pieniądze można już postawić choażby na Nothing Phone (3a) Pro, którego przetestował Miron.

Źródło: Nothing