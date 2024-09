MSI chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Tajwański producent ze smokiem w logo znany jest głównie z produkcji sprzętu dla graczy. Oczywiście firma ma w swojej ofercie również inne produkty. Taką ciekawostką jest m.in. płyta główna MS-CF13. Co w niej takiego wyjątkowego?

MSI MS-CF13 to niskoprofilowa, energooszczędna, bezwentylatorowa płyta główna mini-ITX oferowana z procesorami Alder Lake-N, a mianowicie Intel Processor N97, Intel Core i3-N305 lub Intel Atom x7425E.

Najsłabszy z tych procesorów (Intel Atom) to czterordzeniowa jednostka o taktowaniu sięgającym 3,4 GHz, z pamięcią podręczną 6 MB oraz GPU Intel UHD Graphics (24EU) z zegarem bazowym ustawionym na 1,00 GHz. Maksymalna ilość wydzielanego ciepła w ciągu sekundy dla tego układu został natomiast ustalony na 12 watów. Takie samo TDP posiada również Intel N97, który jest tylko delikatnie podrasowaną wersją poprzedniego procesora (CPU – 3,6 GHz, GPU – 1,2 GHz). Ciekawiej prezentuje się Intel Core i3, gdyż liczba rdzeni została tu zwiększona dwukrotnie, a ich zegary mogą sięgnąć maksymalnego taktowania 3,8 GHz. Choć pamięć cache również wynosi 6 MB, to za to procesor graficzny ma już 32 jednostki wykonawcze (EU) oraz taktowanie 1,25 GHz. Limit TDP w tym przypadku wynosi 15 watów.

MSI MS-CF13 – mnóstwo portów i możliwości

Oczywiście możliwość zastosowania ww. procesorów nie jest najistotniejsze w tej płycie głównej. Kluczowa jest ilość złącz wejścia/wyjścia oraz interfejsy zintegrowane na laminacie:

Złącze na RAM SO-DIMM (kość do 16 GB DDR5 4800MHz)

Port SATA III

Interfejsy wyświetlania (maks. trzy wyświetlacze):

Dwukanałowy 18/24-bitowy LVDS (współdzielony z eDP) do 1920 x 1200 @ 60 Hz

Złącze eDP (współdzielone z LVDS) do 1920 x 1080 @ 60Hz

(Opcjonalny) port HDMI do 3840 x 2160 @ 30Hz

1x lub 2x złącze DisplayPort do 4096 × 2304 @ 60Hz (w zależności od zastosowanego procesora)

Dźwięk – karta Realtek ALC897 (Co-lay ALC888S)

Sieć – kontroler Intel I226-V (2x 2.5GbE)

USB:

2x USB 3.2 Gen 2

1x USB 3.2 Gen 1

1x USB 2.0

2x USB 2.0 (wewnętrzne)

6x złącze COM (wewnętrzne) :

COM1: RS-232/422/485, 0V/5V/12V

COM2~6: RS-232

Złącze M.2 (B-key) dla dysków SATA/PCIe x1 (2242/2042/2280)

Złącze M.2 (E-key) dla kart PCIe x1 (2230)

Złącze 8-bit GPIO (4 x GPI; 4 x GPO), 5V

Moduł TPM 2.0 (Infineon SLB 9672VU2.0)

Kontroler super I/O – Fintek F81966AB-I

256-poziomowy zegar sterujący (Watchdog Timer)

Złącze Smart Fan

Złącze Line-Out

Złącze zasilania – 12V DC

Wersja SK1 jest wyłącznie dostępna z procesorem Intel N97

MSI zapewnia obsługę systemów Windows 10 IoT Enterprise LTSC (64-bit, 21H2), Windows 11 IoT Enterprise (64-bit, 22H2) i Linux. Producent natomiast kieruje sprzęt do specjalistów z branży, gdzie liczą się możliwości dostosowania sprzętu do swoich potrzeb. Sam produkt na razie nie otrzymał ceny detalicznej, więc informacje o cenie przy zakupie hurtowym można otrzymać poprzez kontakt z producentem lub dystrybutorem.

Co myślicie o takiej płycie głównej? Jaki mielibyście pomysł na jej wykorzystanie? Zapraszam do dyskusji!

Źródło: CNX SOFTWARE