Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak zbudować własnego laptopa? Okazuje się, że jest to możliwe nawet przy użyciu komponentów z komputera stacjonarnego! Kanał Socket Science opublikował film, w którym pokazuje, jak stworzyć swojego laptopa do gier.

Dobry laptop do gier to marzenie niejednego gracza. Producenci przygotowują nowoczesne modele, jednak ich wydajność często ustępuje komputerom stacjonarnym. Trzeba też za nie odpowiednio zapłacić.

Co jednak powiedzielibyście na budowę swojego laptopa? Niektórzy entuzjaści próbują składać swoje urządzenia. Użytkownik Socket Science opublikował filmik, na którym przedstawia proces budowy laptopa z części do komputera stacjonarnego.

Zbudował swojego laptopa do grania

Socket Science wykorzystał procesor AMD Ryzen 5 5600X, płytę główną Gigabyte A520I AC, niskoprofilowe pamięci DDR4 RAM i kartę graficzną XFX Radeon RX 6600. Mówimy o popularnych komponentach, które pozwolą pograć w nowsze tytuły w rozdzielczości 1080p na średnich lub wysokich ustawieniach.

Konieczne było jednak odpowiednie zmodyfikowanie części, by mogły zmieścić się do obudowy laptopa. Z karty graficznej zdemontowano chłodzenie, a z płyty głównej usunięto część gniazd na tylnym panelu. Dodano też miniaturowy zasilacz PicoPSU.

Socket Science musiał zaprojektować też nowe, niskoprofilowe chłodzenie dla procesora i karty graficznej. Wykorzystał do tego celu aluminiowe radiatory i miedziane ciepłowody. Opracowana konstrukcja rzeczywiście działa, jednak konstruktor nie ujawnił jakie osiąga temperatury.

Laptop wyposażono w cienką klawiaturę nożycową i 16-calowy ekran QHD o odświeżaniu 120 Hz. Całość zamknięto w specjalnie zaprojektowanej obudowie, która została wydrukowana na drukarce 3D.

Laptop zbudowany przez Socket Science można traktować jako ciekawostkę. Choć konstrukcja nie dorównuje pod względem dopracowania oryginalnym laptopom do gier, to projekt i tak robi wrażenie. Pokazuje również, że przy odrobinie umiejętności można samodzielnie zbudować laptopa do gier.

Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o projekcie.