Za nami Warhammer Skulls 2024 - pokaz skupiający się na rozmaitych nowościach z uniwersum Warhammer. Nie zabrakło prezentów, a przecież gracze doskonale wiedzą, że darmowa gra to okazja sama w sobie.

Nie mogło być inaczej. Użytkownicy Epic Games Store, platformy Steam oraz GOG otrzymują szansę na odebranie Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War całkowicie za darmo. Chcąc zdobyć tytuł, należy się pospieszyć.

Odbierz za darmo, jeszcze jest czas

Darmowa gra z uniwersum Warhammer to prezent z okazji wydarzenia Warhammer Skulls 2024. Na platformie Steam, Epic Games Store i GOG odbierzemy bezpłatnie turową strategię 4X Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War z 2018 r. Wysoko ocenianą strategię, dodajmy.

"Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War przenosi Cię do świata terroru i przemocy dzięki pierwszej turowej grze strategicznej 4X osadzonej w uniwersum Warhammera. Zmierz się z wyzwaniami AI lub współpracuj lub rywalizuj z przyjaciółmi i nieznajomymi na całym świecie." - zachęca opis gry na platformie Steam.

Fani Warhammer niech wiedzą, że będzie więcej grania

Oferta na Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War za darmo na Epic Games Store, platformie Steam i GOG potrwa do 30 maja do godziny 18:00 czasu polskiego. Czasu jest więc niewiele, a recenzje gry podpowiadają, że warto się pospieszyć, by zdobyć produkcję.

Będąc przy uniwersum Warhammer, przypomnijmy, że jedną z najważniejszych nowości minionego pokazu było ujawnienie gry Warhammer 40,000: Mechanicus 2. Pojawił się również nowy, spektakularny zwiastun prezentujący tryby wieloosobowe dostępne w Space Marine 2. Nie zapominajmy o DLC do Warhammer 40,000: Boltgun oraz aktualizacjach popularnych tytułów.

Źródło: Steam