Walka MMA Musk vs Zuckenberg to już z lekko nieświeży żart, który Elon Musk postanowił przywrócić do życia. Miliarder zdradził światu swój plan treningowy i obiecuje transmisję spotkania.

Pomysł walki w klatce pomiędzy Elonem Muskiem a Markiem Zuckerbergiem został wywołany przez właściciela SpaceX. 20 czerwca, na ówczesnym Twitterze (poprzednia nazwa serwisu społecznościowego X) Elon Musk zamieścił wiadomość, w której rzucił Zuckenbergowi rękawicę. Ten podjął ją ochoczo, ale jak dotychczas wszelkie zapowiedzi były pozbawione konkretów.

Walka Musk vs Zuck

Zaczepka Muska trafiła na podatny grunt, ponieważ właściciel Facebooka zdobył w tym czasie uwagę internatów relacją ze swoich treningów jujitsu.

Nie było więc wyjścia i już następnego dnia Zuckerberg poprosił przeciwnika o “wysłanie lokalizacji” w której stoczą walkę. Musk nie odpuścił i wskazał “Vegas Octagon”. Miejsce to jest słynną halą widowiskową, w której organizowane są mistrzowskie walki w mieszanych sztukach walki (MMA).

Od tego momentu perspektywa bijatyki w klatce pomiędzy 51-letnim Muskiem a 39 – letnim Zuckerbergiem stała się tematem niezliczonych żartów.

Stanowił też niewątpliwą reklamę portali społecznościowych należących do obydwu zainteresowanych.

Zapowiedź transmisji walki MMA Musk vs Zuck

Obecnie świat zapomniał już o temacie, ale nie uczynił tego Elon Musk. Przywrócił do życia spotkania w klatce z Zukerbergiem informując, że rozpoczął pewną formę treningu.

Podnoszę ciężary przez cały dzień, przygotowując się do walki. Nie mam czasu na ćwiczenia, więc zabieram je do pracy. - napisał Musk.

Widomość zyskała zainteresowanie, a internatuci szybko przypomnieli sobie, że miliarder miał rozważyć budowę formy dopiero, kiedy perspektywa potyczki stanie się realna. Musk nie zaprzeczył oraz dodał kolejną oszałamiającą informację. Zapowiedział, że spotkanie z Zuckerbergiem będzie transmitowane na platformie X.

Walka Zuck kontra Musk będzie transmitowana na żywo na X. Cały dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne dla weteranów. - Elon Musk.

Mark Zuckerberg nie odniósł się dotychczas do tych planów i niewykluczonym pozostaje, że w ten sposób Musk tylko promuje serwis X.

Walka Musk vs Zuck napędza platformę X

Po Musk stanął w obliczu ucieczki użytkowników. Jest to problem, ale niekoniecznie sprzeczny z planami miliardera. Przyznaje on, że kupił Twittera jako drogę do celu, którym od zawsze był serwis X. W ten sposób chciał oszczędzić sobie wysiłku wprowadzania na rynek zupełnie nowego portalu społecznościowego. Nie martwi go więc niedawny spadek ilości użytkowników.

Zamierza pozyskać nowych, których zainteresuje portal o zupełnie innym charaterze. Ma łączyć w sobie funkcje komunikatora, serwisu społecznościowego, ale także platformy zakupowej. Zapowiedź transmisji spotkania w klatce z właścicielem Facebooka i Instagrama jest adekwatna do tych planów. Musk od dawna wykorzystuje ten temat niczym materiał promocyjny.

Źrodło: X (kiedyś Twitter)