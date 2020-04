Nie jesteśmy w stanie całkowicie uchronić się od choroby, ale możemy zrobić wiele, by zminimalizować ryzyko. Podstawowym elementem jest częste mycie rąk. Smartwatch zadba o to, żebyśmy o tym nie zapominali.

Najlepsze smartwatche to takie, których funkcjonalność nie ogranicza się do liczenia kroków i spalonych kalorii. To wirtualni asystenci, którzy przypominają nam, że mamy coś jeszcze do zrobienia, że powinniśmy się poruszać i że czas napić się wody. Smartzegarki z Wear OS na pokładzie będą teraz podpowiadać nam coś jeszcze, mianowicie – że powinniśmy często myć ręce.

Smartwatch z Wear OS przypomni ci o myciu rąk

Zaktualizujcie system Wear OS na swoich smartwatchach – do wersji 5.4.0 – a co trzy godziny otrzymacie powiadomienie, że należy umyć ręce. Uruchomi się wówczas 40-sekundowe odliczanie – ten czas powinien wystarczyć na namydlenie dłoni, umycie ich (przez co najmniej 20 sekund) i wytarcie do ręcznika. Na tarczy pojawi się też informacja, że warto użyć do tego wody z mydłem.

Częste mycie dłoni to podstawowa broń w walce z bakteriami i wirusami, nie wyłączając z tego grona rozprzestrzeniającego się obecnie SARS-CoV-2. Należy też naturalnie pamiętać, by myć je także po każdym powrocie do domu, przed przygotowywaniem posiłków i po kontakcie z przedmiotami, co do których „przeszłości” nie jesteśmy pewni.

Jeśli chcesz, to możesz wyłączyć to powiadomienie

Wracając do wyświetlanego na ekranie smartwatcha powiadomienia, można je oczywiście wyłączyć, jeśli nie chce się go otrzymywać. Wystarczy w tym celu nacisnąć je i przytrzymać, a następnie wybrać odpowiednią opcję. Ale w żadnym razie do tego nie zachęcamy.

Źródło: Android Police, Engadget, informacja własna

