Na kogo głosować? Ta strona ma dla ciebie odpowiedź

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej uruchomiła stronę Latarnik Wyborczy. Dzięki niej, po odpowiedzi na kilka prostych pytań, dowiesz się, na kogo głosować w wyborach 15 października 2023 r.

Wybory parlamentarne 2023 coraz bliżej. Polacy pójdą oddać swoje głosy już w połowie października. Co jednak zrobić, kiedy nadal nie masz pewności, która partia podziela twoje poglądy? Dzięki stronie Latarnik Wyborczy porównasz programy wyborcze komitetów i przekonasz się, na kogo – zgodnie z twoimi przekonaniami – warto oddać głos.

Latarnik Wyborczy. Na kogo zagłosować w październiku?

Jak działa rzeczona strona, która pozwoli ci bliżej poznać programy konkretnych partii i ustalić, który program jest najbardziej zbliżony do twoich przekonań? Wystarczy przejść pod adres latarnikwyborczy.pl i użyć przycisku “Rozpocznij test” znajdującego się w prawym górnym rogu lub na środku ekranu.

Strona wyświetli krótką instrukcję, jak będzie wyglądać test. Dowiesz się w tym miejscu, że pytań będzie 20 i na każde z nich można odpowiedzieć jedną z trzech odpowiedzi. Jeśli któreś z pytań okaże się niezrozumiałe, możesz uzyskać wyjaśnienie klikając odpowiedni przycisk w prawym górnym rogu ekranu ("Wyjaśnienie").

Na kogo głosować? Odpowiedź na to pytanie poznasz na stronie Latarnik Wyborczy (Źródło: latarnikwyborczy.pl)

Natychmiast po tym, jak odpowiesz na wszystkie 20 pytań, strona porówna twoje odpowiedzi z deklaracjami wyborczymi komitetów i pokaże ci procentową zgodność pomiędzy nimi. Wskazówki dotyczące tego, który komitet ma poglądy najbardziej zbliżone do twoich, pojawią się na czytelnym wykresie.

Udostępnione narzędzie może stanowić wsparcie dla osób, które mimo zbliżających się wyborów parlamentarnych, nadal nie są przekonane co do tego, na kogo oddać głos. To też miejsce do upewnienia się, czy program głoszony przez konkretnego kandydata rzeczywiście jest tożsamy z swoim rozumieniem i postrzeganiem wielu zagadnień społecznych i gospodarczych.