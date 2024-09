Nadciągający kryminał Netflixa z Danielem Craigiem w roli głównej – “Na noże 3” – idzie po rekord, jeśli chodzi o wysokość budżetu. Będą fajerwerki?

Rekordowy budżet Na noże 3 Netflixa

Popularna, filmowa seria “Na noże” nie powiedziała jeszcze swojego ostatniego słowa. W drodze na małe ekrany jest już bowiem jej najnowsza odsłona, o której głośno zrobiło się za sprawą imponującego budżetu.

Mimo zapowiedzi wielkich oszczędności Netflixa, “Na noże 3” (aka “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”) ma pochłonąć rekordowe 210 mln dolarów. Czyni to z niego nie tylko najdroższą na ten moment produkcję platformy, ale i najkosztowniejszy kryminał w historii (pięciokrotnie droższy względem oryginału, który debiutował jako produkcja kinowa). Warto w tym miejscu przypomnieć, iż za same prawa do nakręcenia dwóch filmowych kontynuacji serii Netflix zapłacił 450 milionów dolarów.

Kwoty te zastanawiają tym bardziej, kiedy spojrzeć na konwencję, w obrębie której poruszają się twórcy. Nie znajdziemy tu kosztochłonnych scen akcji czy efektów specjalnych, stąd wniosek, że znaczącą część budżetu pochłonęła gaża dla pierwszoplanowej gwiazdy filmu – Daniela Craiga – oraz reżysera i scenarzysty – Riana Johnsona.

Zawsze istnieje też szansa, że ekran – ku naszemu zaskoczeniu – zapłonie, wyznaczając nowy kierunek w ramach uniwersum. Ostatecznie nie znamy bowiem żadnych szczegółów fabularnych nadciągającej premiery. Wiadomo jedynie, iż ma być to najniebezpieczniejsza zagadka kryminalna w zawodowym dorobku Benoita Blanca.

Na noże 3 – kiedy premiera na Netflix?

“Na noże 3” nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery na Netfliksie. Według doniesień filmu można wypatrywać jednak jesienią 2025 roku.

Oprócz Craiga obsadę produkcji współtworzą: Jeremy Renner, Josh Brolin, Glenn Close, Josh O'Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott i Kerry Washington.

Źródło: TheInSneider