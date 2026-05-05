Nadchodzą pamięci DDR6. Na premierę jeszcze trochę poczekamy

Nowa generacja pamięci RAM zaczyna nabierać kształtów, a najwięksi gracze rynku już pracują nad jej fundamentami. Pamięć DDR6 ma być znacznie szybsza i bardziej efektywna, ale zanim trafi do komputerów, czeka ją jeszcze długa droga rozwoju.

Choć dla wielu użytkowników komputery wciąż “żyją” epoką DDR4 lub dopiero przesiadają się na DDR5, branża półprzewodników już patrzy o krok dalej. Jak donosi koreański serwis The Elec, prace nad pamięciami DDR6 właśnie nabierają tempa i wchodzą w fazę wczesnego rozwoju.

Najwięksi producenci pamięci – Samsung Electronics, SK hynix oraz Micron Technology – rozpoczęli współpracę z firmami zajmującymi się projektowaniem płytek (substratów). To właśnie na tym etapie powstają fundamenty przyszłych modułów RAM.

Inżynierowie pracują nad takimi elementami jak grubość pamięci, układ warstw czy prowadzenie ścieżek sygnałowych. Powstają już pierwsze prototypy, które są testowane pod kątem wydajności i stabilności.

DDR6 – dwa razy szybciej niż dziś

Największą obietnicą DDR6 jest wydajność. Nowy standard ma oferować ponad dwukrotnie wyższy transfer danych niż DDR5, którego obecny limit wynosi około 8,4 Gb/s.

Taki skok nie jest jednak prosty do osiągnięcia. Wraz z rosnącą szybkością pojawiają się nowe wyzwania, zwłaszcza związane z integralnością sygnału i efektywnością energetyczną. Im szybciej przesyłane są dane, tym trudniej zachować ich “czystość” i uniknąć zakłóceń.

Standard wciąż nie jest gotowy

Na dziś DDR6 pozostaje projektem w toku. Organizacja JEDEC, odpowiedzialna za ustalanie specyfikacji pamięci, opublikowała pod koniec 2024 r. wstępny szkic standardu.

Kluczowe parametry – takie jak liczba wejść/wyjść, dokładne specyfikacje sygnałów czy nawet fizyczne wymiary modułów – nadal są negocjowane. Różni gracze rynku próbują przeforsować własne rozwiązania, co jest typowe dla tak wczesnego etapu rozwoju.

Projektowanie trudniejsze niż kiedykolwiek

Nowa generacja pamięci wymaga zupełnie innego podejścia do projektowania. Jak podkreślają źródła cytowane przez The Elec, firmy zajmujące się substratami są angażowane już na bardzo wczesnym etapie prac.

To zmiana względem wcześniejszych generacji, gdzie projekt był często dopracowywany dopiero po ustaleniu głównych parametrów. W przypadku DDR6 współpraca zaczyna się wcześniej, bo margines błędu jest znacznie mniejszy.

Kiedy DDR6? Jeszcze trochę poczekamy

Paradoksalnie, DDR6 pojawia się w momencie, gdy DDR5 dopiero zdobywa rynek. Według danych przytaczanych przez The Elec, pamięci DDR5 stanowią już ponad 80 proc. rynku serwerowego, a wkrótce mogą osiągnąć nawet 90 proc. Jednocześnie DDR4 szybko traci znaczenie i powoli zbliża się do końca swojego cyklu życia.

Mimo dynamicznego startu prac, DDR6 nie trafi do użytkowników zbyt szybko. Szacunki branżowe wskazują, że komercyjna dostępność tej technologii nastąpi dopiero w latach 2028–2029. To oznacza, że przed nami jeszcze kilka lat dominacji DDR5 – ale jednocześnie możemy być pewni, że kolejna rewolucja już się rozpoczęła.