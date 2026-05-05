W Stanach Zjednoczonych swoją działalność rozpoczyna nowy operator wirtualny. Radiant Mobile kieruje ofertę do chrześcijan, obiecując filtrowanie treści na poziomie sieci.

Wyróżnikiem Radiant Mobila ma być blokowanie treści jeszcze nim dotrą na urządzenie. W efekcie smartfony na stale blokują pornografię, a do tego domyślnie ograniczać część materiałów związanych z seksualnością, w tym tematyką płci kulturowej i transpłciowości.

Założyciel projektu Paul Fisher, przez lata zajmował się prowadzeniem agencji modellingowych. Po latach poczuł wypalenie i choć w ramach programu telewizyjnego "Remodeled" próbował zmieniać mniejsze agencje i promować zdrowszy wizerunek kobiet w mediach, zmienił sposób funkcjonowania. Zmienił swoje poglądy na konserwatyne i stał się orędownikiem radykalnego filtrowania treści w internecie, ocierającego się o cenzurę.

Radiant Mobile promuje ofertę w kościołach i wśród chrześcijańskich twórców internetowych. Abonament ma kosztować 30 dol. miesięcznie, a część tej kwoty firma chce przekazywać wspólnotom religijnym. Oferta ma wystartować 5 maja. Fisher zapowiada też, że po starcie w USA rozważa wejście na rynki z dużą liczbą chrześcijan, m.in. do Korei Południowej i Meksyku.

Jak działa Radiant Mobile?

Radiant Mobile to nowy wirtualny operator komórkowy (MVNO). Korzysta z infrastruktury T-Mobile, jednak gigant telekomunikacji nie jest w bezpośredniej relacji z nową siecią - ta nawiązała współpracę przez CompaxDigital.

Fisher poinformował, że spółka współpracuje z izraelską firmą cyberbezpieczeństwa Allot. Jej system przypisuje domeny do ponad 120 kategorii, takich jak pornografia, przemoc, złośliwe oprogramowanie, gry czy strony związane z sektami. Gdy użytkownik spróbuje wejść na adres z zablokowanej grupy, strona po prostu się nie otworzy. To rozwiązanie jest bardziej restrykcyjne niż aplikacje instalowane na telefonie, bo takich blokad nie da się łatwo obejść przez usunięcie programu.

Wytłumaczenie zasad działania na stronie Radiant Mobile

Poza pornografią operator wdraża też filtr treści seksualnych, który ma obejmować materiały dotyczące płci kulturowej i kwestii transpłciowości. Ta blokada ma być włączona domyślnie, ale dorosły abonent będzie mógł ją zmienić. To otwiera drogę do subiektywnych decyzji o tym, które serwisy zostaną odcięte.

Jak podkreśla w swoim raporcie MIT Technology Review, eksperci od bezpieczeństwa sieciowego nie widzieli wcześniej w Stanach Zjednoczonych komórkowego planu, który w taki sposób narzucałby filtrowanie treści na poziomie całej sieci.

Amerykański oddział T-Mobile nie odpowiedział, czy takie rozwiązanie jest zgodne z zasadami firmy. Przekazał jedynie, że nie utrzymuje bezpośredniej relacji z Radiant Mobile i współpracuje w tym modelu przez pośrednika.