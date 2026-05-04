vivo X300 FE to aktualnie najprzystępniejszy cenowo telefon z telekonwerterem, który wydłuża zakres przybliżenia optycznego.

Telekonwertery to trend, który dotychczas obejmował smartfony z najwyższych półek cenowych, takich jak vivo X300 Pro, vivo X300 Ultra czy OPPO Find X9 Ultra. Tym razem vivo postanowiło po raz pierwszy zjechać poniżej 5000 zł.

vivo X300 FE z telekonwerterem - cena i dostępność w Polsce

Ceny w naszym kraju prezentują się tak:

vivo X300 FE (12/512 GB) - 4499 zł;

vivo X300 FE + zestaw fotograficzny Special Edition FE - 6399 zł (lub 4999 zł w promocji startowej).

W skład zestawu Special Edition FE wchodzi etui na smartfon, adapter do montażu telekonwertera, telekonwerter 200 mm, ładowarka 90 W oraz dwie pary ochronnych pokryw na szklane elementy. W ramach promocji startowej telefon z akcesoriami dostępny jest w promocyjnej cenie 4999 zł.

Jeśli ktoś zdecyduje się na sam smartfon, może liczyć na 500 zł dopłaty do odkupu starego urządzenia.

Jak działa telekonwerter w vivo X300 FE?

Telekonwerter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 nakładany jest na wbudowany teleobiektyw, dzięki czemu wydłuża ogniskową do ekwiwalentu 200 mm. To odpowiednik 8,7-krotnego przybliżenia optycznego względem aparatu głównego.

vivo X300 FE z telekonwerterem generuje więc o połowę krótszy zoom niż vivo X300 Ultra, ale smartfon rekompensuje to znacznie niższą ceną, mniejszym rozmiarem i niższą wagą. Ma też uboższą specyfikację, choć na uwagę zasługuje wyjątkowo duża bateria 6500 mAh.