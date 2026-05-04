Smartfony

Najtańszy smartfon z "lufą" już w Polsce. Oto vivo X300 FE

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

vivo X300 FE to aktualnie najprzystępniejszy cenowo telefon z telekonwerterem, który wydłuża zakres przybliżenia optycznego.

Telekonwertery to trend, który dotychczas obejmował smartfony z najwyższych półek cenowych, takich jak vivo X300 Pro, vivo X300 Ultra czy OPPO Find X9 Ultra. Tym razem vivo postanowiło po raz pierwszy zjechać poniżej 5000 zł. 

vivo X300 FE z telekonwerterem - cena i dostępność w Polsce

Ceny w naszym kraju prezentują się tak:

  • vivo X300 FE (12/512 GB) - 4499 zł;
  • vivo X300 FE + zestaw fotograficzny Special Edition FE - 6399 zł (lub 4999 zł w promocji startowej). 

W skład zestawu Special Edition FE wchodzi etui na smartfon, adapter do montażu telekonwertera, telekonwerter 200 mm, ładowarka 90 W oraz dwie pary ochronnych pokryw na szklane elementy. W ramach promocji startowej telefon z akcesoriami dostępny jest w promocyjnej cenie 4999 zł. 

Jeśli ktoś zdecyduje się na sam smartfon, może liczyć na 500 zł dopłaty do odkupu starego urządzenia. 

Jak działa telekonwerter w vivo X300 FE?

Telekonwerter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 nakładany jest na wbudowany teleobiektyw, dzięki czemu wydłuża ogniskową do ekwiwalentu 200 mm. To odpowiednik 8,7-krotnego przybliżenia optycznego względem aparatu głównego. 

vivo X300 FE z telekonwerterem generuje więc o połowę krótszy zoom niż vivo X300 Ultra, ale smartfon rekompensuje to znacznie niższą ceną, mniejszym rozmiarem i niższą wagą. Ma też uboższą specyfikację, choć na uwagę zasługuje wyjątkowo duża bateria 6500 mAh. 

 vivo X300 FEvivo X300 Ultravivo X300 Provivo X300
EkranAMOLED 6,31 cala,
2640 x 1216 (431 ppi),
1-120 Hz LTPO		AMOLED 6,82 cala,
3168 x 1440 (510 ppi),
1-144 Hz LTPO		AMOLED 6,78 cala,
2800 × 1260 (453 ppi),
1-120 Hz LTPO		AMOLED 6,31 cala,
2640 x 1216 (431 ppi),
1-120 Hz LTPO
Głośnikistereostereostereostereo
CzipSnapdragon 8 Gen 5Snapdragon 8 Elite Gen 5MediaTek Dimensity 9500MediaTek Dimensity 9500
Pamięć RAM12 GB,
LPDDR5X		16 GB,
LPDDR5X		16 GB,
LPDDR5X		16 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane512 GB,
UFS 4.1		1 TB,
UFS 4.1		512 GB,
UFS 4.1		512 GB,
UFS 4.1
Aparat główny50 Mpix (1/1,57 cala),
23 mm,
f/1,6,
optyczna stabilizacja		200 Mpix (1/1,12 cala),
35 mm,
f/1,85,
optyczna stabilizacja		50 Mpix (1/1,28 cala),
24 mm,
f/1,6,
optyczna stabilizacja		200 Mpix (1/1,4 cala),
23 mm,
f/1,7,
optyczna stabilizacja
Aparat UW8 Mpix (1/4 cala),
ultraszerokokątny,
15 mm,
f/2,2		50 Mpix (1/1,28 cala),
ultraszerokokątny,
14 mm,
f/2,0		50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
15 mm,
f/2,0		50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
15 mm,
f/2,0
Aparat tele50 Mpix (1/1,95 cala),
teleobiektyw 73 mm,
peryskopowy,
f/2,7,
optyczna stabilizacja		200 Mpix (1/1,28 cala),
teleobiektyw 85 mm,
peryskopowy,
f/2,7,
optyczna stabilizacja		200 Mpix (1/1,4 cala),
teleobiektyw 85 mm,
peryskopowy,
f/2,7,
optyczna stabilizacja		50 Mpix (1/1,95 cala),
teleobiektyw 70 mm,
peryskopowy,
f/2,6,
optyczna stabilizacja
Aparat przedni50 Mpix,
f/2,0		50 Mpix,
f/2,45		50 Mpix,
f/2,0		50 Mpix,
f/2,4
Bateria6500 mAh,
ładowanie 90 W,
bezprzewodowe 40 W,
indukcyjne zwrotne		6600 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 40 W,
indukcyjne zwrotne		5440 mAh,
ładowanie 90 W,
bezprzewodowe 40 W,
indukcyjne zwrotne		5360 mAh,
ładowanie 90 W,
bezprzewodowe 40 W,
indukcyjne zwrotne
Łączność5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB-C 2.0,
eSIM		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB-C 3.2 Gen 1,
eSIM		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB-C 3.2 Gen 1,
eSIM		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB-C 3.2 Gen 1,
eSIM
ZabezpieczeniaCzytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
Wymiary150,83 × 71,76 × 7,99 mm162,98 × 76,81 × 8,19 mm161,98 × 75,48 × 7,99 mm150,57 x 71,92 x 7,95 mm
Waga191 g232 g226 g190 g
AndroidAndroid 16,
OriginOS 6		Android 16,
OriginOS 6		Android 16,
OriginOS 6		Android 16,
OriginOS 6
OdpornośćIP68 / IP69IP68 / IP69IP68 / IP69IP68 / IP69

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login