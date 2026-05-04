Najtańszy smartfon z "lufą" już w Polsce. Oto vivo X300 FE
vivo X300 FE to aktualnie najprzystępniejszy cenowo telefon z telekonwerterem, który wydłuża zakres przybliżenia optycznego.
Telekonwertery to trend, który dotychczas obejmował smartfony z najwyższych półek cenowych, takich jak vivo X300 Pro, vivo X300 Ultra czy OPPO Find X9 Ultra. Tym razem vivo postanowiło po raz pierwszy zjechać poniżej 5000 zł.
vivo X300 FE z telekonwerterem - cena i dostępność w Polsce
Ceny w naszym kraju prezentują się tak:
- vivo X300 FE (12/512 GB) - 4499 zł;
- vivo X300 FE + zestaw fotograficzny Special Edition FE - 6399 zł (lub 4999 zł w promocji startowej).
W skład zestawu Special Edition FE wchodzi etui na smartfon, adapter do montażu telekonwertera, telekonwerter 200 mm, ładowarka 90 W oraz dwie pary ochronnych pokryw na szklane elementy. W ramach promocji startowej telefon z akcesoriami dostępny jest w promocyjnej cenie 4999 zł.
Jeśli ktoś zdecyduje się na sam smartfon, może liczyć na 500 zł dopłaty do odkupu starego urządzenia.
Jak działa telekonwerter w vivo X300 FE?
Telekonwerter vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 nakładany jest na wbudowany teleobiektyw, dzięki czemu wydłuża ogniskową do ekwiwalentu 200 mm. To odpowiednik 8,7-krotnego przybliżenia optycznego względem aparatu głównego.
vivo X300 FE z telekonwerterem generuje więc o połowę krótszy zoom niż vivo X300 Ultra, ale smartfon rekompensuje to znacznie niższą ceną, mniejszym rozmiarem i niższą wagą. Ma też uboższą specyfikację, choć na uwagę zasługuje wyjątkowo duża bateria 6500 mAh.
|vivo X300 FE
|vivo X300 Ultra
|vivo X300 Pro
|vivo X300
|Ekran
|AMOLED 6,31 cala,
2640 x 1216 (431 ppi),
1-120 Hz LTPO
|AMOLED 6,82 cala,
3168 x 1440 (510 ppi),
1-144 Hz LTPO
|AMOLED 6,78 cala,
2800 × 1260 (453 ppi),
1-120 Hz LTPO
|AMOLED 6,31 cala,
2640 x 1216 (431 ppi),
1-120 Hz LTPO
|Głośniki
|stereo
|stereo
|stereo
|stereo
|Czip
|Snapdragon 8 Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|MediaTek Dimensity 9500
|MediaTek Dimensity 9500
|Pamięć RAM
|12 GB,
LPDDR5X
|16 GB,
LPDDR5X
|16 GB,
LPDDR5X
|16 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|512 GB,
UFS 4.1
|1 TB,
UFS 4.1
|512 GB,
UFS 4.1
|512 GB,
UFS 4.1
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,57 cala),
23 mm,
f/1,6,
optyczna stabilizacja
|200 Mpix (1/1,12 cala),
35 mm,
f/1,85,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,28 cala),
24 mm,
f/1,6,
optyczna stabilizacja
|200 Mpix (1/1,4 cala),
23 mm,
f/1,7,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|8 Mpix (1/4 cala),
ultraszerokokątny,
15 mm,
f/2,2
|50 Mpix (1/1,28 cala),
ultraszerokokątny,
14 mm,
f/2,0
|50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
15 mm,
f/2,0
|50 Mpix (1/2,76 cala),
ultraszerokokątny,
15 mm,
f/2,0
|Aparat tele
|50 Mpix (1/1,95 cala),
teleobiektyw 73 mm,
peryskopowy,
f/2,7,
optyczna stabilizacja
|200 Mpix (1/1,28 cala),
teleobiektyw 85 mm,
peryskopowy,
f/2,7,
optyczna stabilizacja
|200 Mpix (1/1,4 cala),
teleobiektyw 85 mm,
peryskopowy,
f/2,7,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,95 cala),
teleobiektyw 70 mm,
peryskopowy,
f/2,6,
optyczna stabilizacja
|Aparat przedni
|50 Mpix,
f/2,0
|50 Mpix,
f/2,45
|50 Mpix,
f/2,0
|50 Mpix,
f/2,4
|Bateria
|6500 mAh,
ładowanie 90 W,
bezprzewodowe 40 W,
indukcyjne zwrotne
|6600 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 40 W,
indukcyjne zwrotne
|5440 mAh,
ładowanie 90 W,
bezprzewodowe 40 W,
indukcyjne zwrotne
|5360 mAh,
ładowanie 90 W,
bezprzewodowe 40 W,
indukcyjne zwrotne
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB-C 2.0,
eSIM
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB-C 3.2 Gen 1,
eSIM
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB-C 3.2 Gen 1,
eSIM
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
podczerwień,
USB-C 3.2 Gen 1,
eSIM
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Wymiary
|150,83 × 71,76 × 7,99 mm
|162,98 × 76,81 × 8,19 mm
|161,98 × 75,48 × 7,99 mm
|150,57 x 71,92 x 7,95 mm
|Waga
|191 g
|232 g
|226 g
|190 g
|Android
|Android 16,
OriginOS 6
|Android 16,
OriginOS 6
|Android 16,
OriginOS 6
|Android 16,
OriginOS 6
|Odporność
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
|IP68 / IP69
