Hyper MiniLED wchodzi do gry. LG podnosi poprzeczkę monitorom gamingowym

Nowy monitor od LG próbuje pogodzić dwie sprzeczne potrzeby: szczegółowość i płynność. UltraGear evo GM9 5K nie tylko zwiększa rozdzielczość, ale zmienia sposób, w jaki ekran radzi sobie ze światłem i kontrastem. Wszystko dzięki matrycy Hyper MiniLED.

Technologia Hyper MiniLED, pokazana szerzej podczas CES 2026, brzmi jak marketingowa nowość, ale za nazwą kryje się dość konkretna zmiana: większa liczba stref lokalnego wygaszania i dokładniejsze sterowanie podświetleniem – tutaj jest ich 2304.

Zmiany objęły też sam panel. W klasycznych konstrukcjach MiniLED problemem pozostaje blooming, czyli poświata wokół jasnych elementów. W tym modelu zjawisko zostało ograniczone na tyle, że potwierdza to certyfikat TÜV Rheinland. Nie znika ono całkowicie, ale w praktyce oznacza lepsze rozdzielenie jasnych i ciemnych partii obrazu – co w wielu grach ma większe znaczenie niż sama liczba klatek.

Rozdzielczość 5K i duża jasność

LG nie próbuje tu sprzedawać samej rozdzielczości. 52-calowy panel 5K (5120 × 2880) faktycznie daje wyraźnie ostrzejszy obraz – nie tylko w grach AAA, ale też przy pracy z tekstem czy grafiką. Różnica polega na tym, że 5K nie jest dodatkiem do specyfikacji, tylko punktem wyjścia. Większa liczba pikseli współgra z kontrolą podświetlenia, co ogranicza typowe kompromisy między ostrością a kontrastem.

Producent zadbał też o inne parametry. Jasność do 1250 nitów i certyfikat VESA DisplayHDR 1000 wyglądają dobrze w specyfikacji, ale ich znaczenie widać głównie w detalach – zarówno w ciemnych scenach, jak i bardzo jasnych fragmentach obrazu. W praktyce chodzi o czytelność, a nie efektowność.

Sztuczna inteligencja, która nie przeszkadza

Monitor wspiera NVIDIA G-SYNC i AMD FreeSync Premium, co ogranicza problemy z synchronizacją obrazu. Ciekawszy jest jednak tryb Dual Mode, pozwalający przełączać się między 5K przy 165 Hz a QHD przy 330 Hz.

To nie tyle kompromis, co próba dostosowania sprzętu do różnych zastosowań. W grach nastawionych na jakość obrazu sens ma wyższa rozdzielczość, a w dynamicznych tytułach – wyższe odświeżanie.

Pojawia się też skalowanie obrazu oparte na AI (wcześniej zastosowane m.in. w modelu LG UltraGear evo GX9). Jego rola jest prosta: podnieść jakość materiałów do poziomu zbliżonego do 5K bez wyraźnego wpływu na opóźnienia.

AI Scene Optimization analizuje obraz i koryguje ustawienia w sposób raczej zachowawczy niż agresywny, a AI Sound dostosowuje dźwięk do sceny. To rozwiązania, które działają w tle – bardziej jako korekta niż efektowny dodatek.

Łączność i codzienne użytkowanie

DisplayPort 2.1 oraz USB-C z zasilaniem 90 W to elementy, które nie zwracają uwagi w pierwszej chwili, ale w praktyce upraszczają korzystanie z monitora. Jeden przewód może obsłużyć zarówno obraz, jak i zasilanie laptopa.

Co istotne, sprzęt nie jest ograniczony wyłącznie do gier. Przy tej rozdzielczości i jasności równie dobrze sprawdzi się w pracy z grafiką czy wideo – tam, gdzie liczy się precyzja obrazu, a nie tylko płynność.

Monitor został wyceniony na 1200 dol.