Rynek smartfonów niemal zapomniał już o modelach Lenovo. Wygląda jednak na to, że ten chiński producent chce o sobie przypomnieć i to mocnym akcentem.

Smartfon Lenovo Legion ma obsługiwać ładowanie 90W

Rodzinę Lenovo Legion kojarzy niejeden gracz, niektórzy być można nawet korzystają z komputerów, laptopów gamingowych czy monitorów, które do niej należą. Wkrótce powinna zostać rozbudowana o pierwszy smartfon, który również promowany będzie jako sprzęt dla graczy. Póki co ujawniane informacje na jego temat koncentrują się na elemencie, który wprawdzie niekoniecznie dotyczy bezpośrednio gier, ale bez wątpienia zwraca uwagę.

Nadchodzący smartfon Lenovo ma wspierać ultraszybkie ładowanie 90W. Nie jest to określenie na wyrost, do takiej wartości póki co nikt się jeszcze nie zbliżył. Obecny rekord należy do Xiaomi Black Shark 3 Pro i zaprezentowanego wczoraj Oppo Ace2. W obydwu przypadkach zastosowane zostały baterie wspierające ładowanie 65W. Jeśli producent rzeczywiście zaoferuje tu omawiane rozwiązanie to niezależnie od pojemności baterii (prawdopodobnie około 5000 mAh), czas ładowania będzie naprawdę krótki (szacunkowo około 30 minut lub nawet poniżej).

Lenovo Legion powinien punktować też wydajnością

Dokładna specyfikacja pozostaje owiana tajemnicą, ale większość źródeł sugeruje, że jak przystało na sprzęt dedykowany rozrywce wydajność będzie tu bardzo duża. Niewykluczony wydaje się ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 z Adreno 650. Będzie to rzecz jasna smartfon pracujący pod kontrolą systemu Android.

Premiera tego typu propozycji nie będzie wielkim zaskoczeniem, ostatnio smartfony do gier promowane są przez kilku producentów. Asus wykorzystuje w tym przypadku rodzinę ASUS ROG (Republic of Gamers), nic dziwnego, że i Lenovo może zechcieć skorzystać z rozpoznawalnej już marki Legion.

Co sądzicie o wsparciu tak szybkiego ładowania? Nie da się ukryć, że producenci idą właśnie w tę stronę, bo w bardzo smukłych obudowach nie da się zamontować bardzo dużych baterii. Pytanie, czy nie 90W to nie przesada i nie spowoduje szybkiego spadku żywotności baterii?

Źródło: gsmarena, joga.tech

