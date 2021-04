Słuch o Crysis Remastered nieco zaginął. Premiera gry miała miejsce we wrześniu zeszłego roku, na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Posiadacze PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S musieli zadowolić się wsteczną kompatybilnością, ale od dziś sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. A tak przynajmniej zapewniają twórcy.

Crysis Remastered console update is now live for PlayStation 4/5 and Xbox One / Series X/S players!



Ascension Level

Classic Nanosuit Controls

Multiple Bug Fixes

Frame Rate Enhancements



For more details:https://t.co/pcE9li2MQVhttps://t.co/K39rCDNt67 pic.twitter.com/KnpLWxodj4