17 listopada 2023 roku zarząd OpenAI zaskoczył wszystkich, decydując niespodziewanie o usunięciu współzałożyciela i prezesa Sama Altmana.

OpenAI, lider w rozwoju sztucznej inteligencji, znów znalazł się w centrum uwagi. Dopiero, co pisaliśmy, że dwóch specjalistów z zespołu Superalignment, zajmującego się zagrożeniami AI, ogłosiło swoje odejście z firmy, oskarżając ją o liczne zaniedbania. Teraz na jaw wychodzą kolejne szczegóły odejścia i powrotu Sama Altmana.

Altman, którego projekt ChatGPT stał się jedną z najszybciej rozwijających się aplikacji, musiał zmierzyć się z nieoczekiwaną zmianą w pozycji lidera firmy. Helen Toner, była członkini zarządu, dzieli się w wywiadzie dla The TED AI Show Podcast szczegółami, które doprowadziły do utraty zaufania wobec Altmana i jego ostatecznego powrotu.

Toksyczna atmosfera

Jak wyjaśnia Toner, zarząd podjął decyzję o konieczności zmiany na stanowisku prezesa, uznając, że Altman może próbować podważyć proces. "[...] było nam zupełnie jasne, że jak tylko Sam zacząłby podejrzewać, że planujemy działania przeciwko niemu, użyłby wszystkich możliwych środków, by zniweczyć wysiłki zarządu," mówi Toner. Opisuje ona, że wśród powodów dla braku zaufania do Altmana były kwestie nieujawnienia przez niego posiadania OpenAI Startup Fund, niewiarygodne informacje dotyczące procesów bezpieczeństwa firmy oraz osobiste ataki skierowane na nią po publikacji krytycznego raportu badawczego. Dokładniej, sytuacja eskalowała po tym, jak dwoje wykonawców bezpośrednio zwróciło się do zarządu, opisując toksyczną atmosferę i oskarżając Altmana o "psychologiczne znęcanie się".

Debata o przyszłości OpenAI

Dyskusja na temat przyszłości OpenAI szybko się rozwijała. W krótkim czasie po zwolnieniu Altmana, organizacja przeszła przez kilka tymczasowych CEO, a presja na przywrócenie Altmana rosła, wspierana przez głównego inwestora, firmę Microsoft. Toner podkreśla, że pracownicy byli postawieni przed trudnym wyborem - albo przywrócenie Altmana, albo potencjalne upadłość firmy. Dodatkowo, obawy przed oporem wobec Altmana, biorąc pod uwagę jego przeszłe zachowanie, również miały wpływ na tę decyzję. Toner zauważa również, że problemy z Altmanem nie są nowością, wspominając o jego wcześniejszym zwolnieniu z Y Combinator oraz problemach w startupie Loopt.

Odpowiedź zarządu i kierunek OpenAI

Aktualny przewodniczący zarządu OpenAI, Bret Taylor, wyraża rozczarowanie powracaniem do dawnych sporów przez Tonera. Podkreśla, że niezależny komitet zarządu przeprowadził wszechstronną recenzję wydarzeń listopadowych, które nie skupiały się na bezpieczeństwie produktu, tempie rozwoju, finansach firmy ani jej komunikacji z inwestorami i klientami. Ponad 95% pracowników, w tym kierownictwo, opowiedziało się za powrotem Altmana na stanowisko CEO i rezygnacją poprzedniego zarządu. Taylor podkreśla, że priorytetem jest teraz dążenie do realizacji misji OpenAI, która ma przynieść korzyści całej ludzkości.

źródło: The Verge